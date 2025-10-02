Путин заявил, что с Россией воюют все страны НАТО

Фото: Andrew Harnik / Getty Images

России приходится бороться со всеми странами, входящими в Североатлантический альянс, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай». РБК ведет трансляцию.

«Все страны НАТО воюют с Россией», — отметил Путин. Российская армия сегодня самая боеспособная в мире, это не преувеличение, подчеркнул президент.

Ранее о фактической войне России и НАТО заявил глава МИД Украины Андрей Сибига. Он пояснил, что, хотя Россия и не находится в состоянии открытой войны с членами блока, на самом деле конфликт проходит с их участием.

Президент России Владимир Путин неоднократно говорил, что Москва не собирается нападать на НАТО, а публикации о возможности атаки на западные страны называл «чушью». Однако заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев также считает, что Запад фактически ведет против России полноценную войну с применением спутниковых данных и ракетных пусков.

В декабре 2023 года в ответ на высказывание президента США Джо Байдена о намерении Москвы атаковать участников НАТО Путин заявил, что Россия не имеет территориальных претензий к странам альянса. Похожее заявление он включил в послание Федеральному собранию в феврале.