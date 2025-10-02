 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Форум «Валдай»⁠,
0

Путин заявил, что с Россией воюют все страны НАТО

Путин: все страны НАТО воюют с Россией
Сюжет
Форум «Валдай»
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Andrew Harnik / Getty Images
Фото: Andrew Harnik / Getty Images

России приходится бороться со всеми странами, входящими в Североатлантический альянс, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай». РБК ведет трансляцию.

«Все страны НАТО воюют с Россией», — отметил Путин. Российская армия сегодня самая боеспособная в мире, это не преувеличение, подчеркнул президент.

Путин назвал отличия современных войн
Политика
Фото:Ximena Borrazás / Getty Images

Ранее о фактической войне России и НАТО заявил глава МИД Украины Андрей Сибига. Он пояснил, что, хотя Россия и не находится в состоянии открытой войны с членами блока, на самом деле конфликт проходит с их участием.

Президент России Владимир Путин неоднократно говорил, что Москва не собирается нападать на НАТО, а публикации о возможности атаки на западные страны называл «чушью». Однако заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев также считает, что Запад фактически ведет против России полноценную войну с применением спутниковых данных и ракетных пусков.

В декабре 2023 года в ответ на высказывание президента США Джо Байдена о намерении Москвы атаковать участников НАТО Путин заявил, что Россия не имеет территориальных претензий к странам альянса. Похожее заявление он включил в послание Федеральному собранию в феврале.

Читайте РБК в Telegram.

OpenAI стала самой дорогой частной компанией в мире

В Кремле сообщили об участии Путина в саммите G20 «так или иначе»

Bloomberg: министр ФРГ Шнайдер попал в больницу с напряженного собрания Мерца

МВД поставит на учет детей мигрантов, не зачисленных в школы

Дуров откроет ИИ-лабораторию в Казахстане

В Приднестровье на полторы недели вводят режим экономии газа

Украина и Россия провели новый обмен военнопленными по формуле «185 на 185»

ФАС потребовала от WB и Ozon пересмотреть нововведения из-за жалоб продавцов

Статую Свободы могут «выключить» из-за шатдауна правительства США

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Ксения Потрошилина
НАТО в Европе война
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
Путин назвал потери ВСУ за сентябрь
Политика
Путин рассказал об уверенном создании Россией зоны безопасности
Политика
Путин назвал судьбу России сложной и насыщенной множеством вызовов
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 октября
EUR ЦБ: 95,34 (-0,3) Инвестиции, 18:01 Курс доллара на 3 октября
USD ЦБ: 81,01 (-0,49) Инвестиции, 18:01
Сфинксов с Египетского моста в Петербурге отправили на реставрацию Общество, 21:02
Пепперштейн, Монро, Бухло: что читать по современному искусству РБК и СберПервый, 21:00
Путин ответил на вопрос об авторе идеи встретиться с Трампом на Аляске Политика, 20:59
Что стимулирует рынок дата-центров в России Отрасли, 20:58
Путин назвал Трампа «комфортным собеседником» Политика, 20:55
Путин заявил, что у него с Трампом свои отношения Политика, 20:54
Путин заявил, что погибший сын замглавы ЦРУ воевал достойно Политика, 20:49
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
От двух до 12: сколько новых iPhone можно купить по цене 1 кв. м в Москве Недвижимость, 20:48
Бывшего министра Михаила Абызова обвинили в мошенничестве Политика, 20:47
За два часа над Черным морем силы ПВО сбили 11 украинских дронов Политика, 20:41
Путин на «Валдае» прочитал стихотворение Пушкина Политика, 20:40
Путин раскрыл доходы России от продажи урана в США Экономика, 20:39
Абстракционизм: как искусство «отщепенцев» изменило понимание красоты РБК и ГАЛС, 20:36
Военная операция на Украине. Главное Политика, 20:32