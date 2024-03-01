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Военная операция на Украине ,  
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Захарова заявила об идущей полным ходом гибридной войне против России

Захарова: гибридная война Запада против России идет полным ходом
Сюжет
Военная операция на Украине
Мария Захарова
Мария Захарова (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Гибридная война Запада против России идет полным ходом, заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в телеграм-канале.

Так дипломат прокомментировала публикацию расшифровки переговоров немецких военных с главредом RT Маргаритой Симоньян. В ней речь идет об ударе по Крымскому мосту.

Симоньян утром 1 марта заявила, что «товарищи в погонах» передали ей 40-минутную аудиозапись разговора высокопоставленных немецких офицеров, которые обсуждали возможность удара по Крымскому мосту. По словам Симоньян, это намерены сделать так, чтобы канцлер Германии Олаф Шольц мог говорить, что «его хата с краю».

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Спустя несколько часов Симоньян опубликовала имена офицеров и расшифровку их разговора. По ее данным, обсуждение состоялось 19 февраля между начальником отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Грефе, инспектором BBC бундесвера Герхартцем и сотрудниками Центра воздушных операций космического командования бундесвера Фенске и Фроштедте.

Согласно опубликованной Симоньян расшифровке, немецкие офицеры обсудили возможность поставок дальнобойных ракет Taurus на Украину, признав при этом проблемы со сроками производства и обучения украинских военных. Из публикации следует, что они собирались обмениваться информацией через компанию — производителя ракет, чтобы Германия не была напрямую участницей конфликта.

В расшифровке, опубликованной Симоньян, упоминаются удары по «мосту на востоке», в частности ракетами Taurus, и проблемы, связанные с этим.

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Берлин отказывается поставлять Киеву Taurus. Российские власти потребовали от Германии объяснений в связи с публикацией материала, Минобороны страны отказалось от комментариев.

Россия осуждает поставки оружия на Украину западными странами. В Кремле подчеркивают, что они не изменят исход спецоперации.

Крымский мост дважды подвергался крупным атакам: в октябре 2022 года и в июле 2023-го на нем произошли два взрыва. Киев признал причастность к обоим.

Теги
Персоны
Мария Захарова МИД гибридная война Крымский мост Германия
Мария Захарова фото

Мария Захарова

официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года
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