Politico узнало об условии США для гарантий безопасности Украине
Госсекретарь США Марко Рубио заявил европейским союзникам, что Вашингтон хочет заключить мирное соглашение, прежде чем согласиться на какие-либо гарантии безопасности Украине, сообщили Politico европейский дипломат и собеседник, знакомый с ходом переговоров.
По их словам, это условие подчеркивает важность предложенного США мирного плана. Источники Politico рассказали, что Рубио во время телефонного разговора с европейскими партнерами заявил, что президент США Дональд Трамп позже проведет переговоры о долгосрочных гарантиях безопасности Киева, которые «обеспечат чувство безопасности».
По словам другого европейского дипломата, Рубио упомянул о гарантиях безопасности на переговорах в Женеве 23 ноября, но не стал останавливаться на этом подробно и не повторил это предложение во время телефонного разговора с представителями Великобритании и Франции.
Собеседник Politico добавил, что госсекретарь упомянул также несколько других вопросов, которые необходимо решать после заключения сделки, и европейцы сочли, что речь идет о «территориальной целостности» Украины и замороженных российских активах.
Материал дополняется.
