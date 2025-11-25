Трамп назвал условие своей встречи с Путиным и Зеленским
Президент США Дональд Трамп заявил, что его встреча с лидерами России и Украины может пройти только в том случае, если мирное соглашение будет близко к заключению.
«Я с нетерпением жду встречи с президентом Зеленским и президентом Путиным в БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ, но ТОЛЬКО тогда, когда соглашение о прекращении этой войны станет ОКОНЧАТЕЛЬНЫМ или на его заключительной стадии», — написал он в соцсети Truthsocial.
Президент Украины Владимир Зеленский хочет встретиться с американским лидером Дональдом Трампом «как можно скорее», чтобы завершить работу над мирной сделкой, заявил ранее изданию Axios глава офиса украинского лидера Андрей Ермак.
Материал дополняется.
