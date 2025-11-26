CNN узнал, что Украина отвергает три ключевых условия мирного плана США

Фото: Nikoletta Stoyanova / Getty Images

Президент США Дональд Трамп заявляет о прогрессе в переговорах по урегулированию конфликта на Украине, однако Киев отвергает три ключевых пункта американского мирного плана. Об этом сообщает CNN со ссылкой на украинский источник.

По данным источника, сохраняются серьезные разногласия по трем вопросам — передаче под российский контроль территорий Донбасса, ограничению численности Вооруженных сил Украины до 600 тыс. военнослужащих и конституционному отказу страны от вступления в НАТО.

Как отмечает издание, эти требования соответствуют условиям России для прекращения боевых действий, но служат красными линиями для Украины. Украинский источник подчеркивает, что формулировки по территориальному вопросу еще не согласованы, предложения по ограничению ВСУ требуют пересмотра, а отказ от членства в НАТО создаст «плохой прецедент» влияния России на альянс, «членом которого она даже не является».

В середине ноября стало известно о мирном плане по Украине, разработанном США. Первоначальный вариант документа состоял из 28 пунктов. Его обсудили представители Киева и Вашингтона на переговорах в Женеве. Позже президент США Дональд Трамп сообщил, что план был сокращен до 22 пунктов.

21 ноября президент России Владимир Путин впервые прокомментировал американское предложение, заявив, что концепция может быть положена «в основу окончательного мирного урегулирования». При этом он подчеркнул, что Россия достигает своих целей вооруженным путем, но готова к мирным переговорам.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров также высказался о мирном плане, предупредив, что соглашение может быть сорвано, если из документа исключат договоренности, достигнутые на российско-американском саммите в Анкоридже.

В начале декабря Москву должен посетить спецпредставитель президента США Стив Уиткофф, сообщал Трамп; это подтвердил помощник Путина Юрий Ушаков.