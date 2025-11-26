 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Переговоры России и США⁠,
0

Кремль заявил об ожидании визита Уиткоффа для подробной беседы с Путиным

Сюжет
Переговоры России и США
Стивен Уиткофф
Стивен Уиткофф (Фото: Alex Brandon / AP / ТАСС)

В Москве ожидают приезда спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа, который должен состояться на следующей неделе. Об этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

«Да, мы ожидаем такой визит и ожидаем подробных контактов с президентом», — ответил Песков на вопрос о возможном визите Уиткоффа в Москву на следующей неделе.

Ушаков заявил, что Путин примет Уиткоффа в Москве
Политика
Владимир Путин

25 ноября президент США Дональд Трамп анонсировал визит Уиткоффа в Москву для встречи с Путиным. Республиканец добавил, что время для его личной встречи с президентами России и Украины пока не настало. Также Трамп сообщил, что его спецпосланник встретится с Путиным на следующей неделе.

Тот же срок визита Уиткоффа подтвердил помощник президента России Юрий Ушаков. Он отметил готовность российского лидера принять американского спецпосланника в Москве.

В середине ноября западные СМИ опубликовали мирный план США из 28 пунктов. После его обсуждения с Украиной и Евросоюзом количество пунктов сократилось до 19. Кремль заявил о готовности обсудить детали мирного плана. Официально этот план нигде не публиковался.

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Персоны
Егор Алимов
Стив Уиткофф Владимир Путин Дмитрий Песков визит переговоры мирный план Москва
Стив Уиткофф фото
Стив Уиткофф
политик, предприниматель, спецпосланник президента США по Ближнему Востоку
15 марта 1957 года
Дмитрий Песков фото
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
Ушаков заявил, что Путин примет Уиткоффа в Москве
Политика
Ушаков рассказал, когда Уиткофф приедет в Россию
Политика
Трамп назвал срок визита Уиткоффа в Москву
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 ноября
EUR ЦБ: 91,5 (+0,54) Инвестиции, 18:50 Курс доллара на 27 ноября
USD ЦБ: 78,59 (-0,37) Инвестиции, 18:50
Что такое импакт и почему он критически важен для бизнеса РБК и Сбер, 19:00
Суд вынес приговор Аглае Тарасовой по делу о перевозке наркотиков Общество, 18:59
На форуме в Пекине заявили о формировании новой экономической архитектуры Отрасли, 18:59
«МегаФон» возглавил рейтинг корпоративных сетей Private LTE/5G Пресс-релиз, 18:57
Умерова «конструктивно» допросили по делу Миндича Политика, 18:50
Кто такой наставник и как им стать Образование, 18:46
Роль системных интеграторов в цифровизации бизнеса в России. Исследование РБК х Ростелеком, 18:45
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
В России сократились продажи книг по эзотерике и информатике Технологии и медиа, 18:42
Волонтеры из России и СНГ рассказали о помощи вьетнамцам при наводнении Общество, 18:31
На Пхукете стартовал Российско-таиландский инвестиционный форум Отрасли, 18:28
Минобороны Белоруссии анонсировало учения ОДКБ на территории страны Политика, 18:26
Uber и WeRide запустили полностью автономные поездки в Абу-Даби Индустрия 4.0, 18:26
Песков назвал серьезным и самым важным процесс поиска решения по Украине Политика, 18:24
Минус 48%: почему рынок потребкредитования рухнул в 2025 году. ВидеоПодписка на РБК, 18:18