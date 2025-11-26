Кремль заявил об ожидании визита Уиткоффа для подробной беседы с Путиным
В Москве ожидают приезда спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа, который должен состояться на следующей неделе. Об этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
«Да, мы ожидаем такой визит и ожидаем подробных контактов с президентом», — ответил Песков на вопрос о возможном визите Уиткоффа в Москву на следующей неделе.
25 ноября президент США Дональд Трамп анонсировал визит Уиткоффа в Москву для встречи с Путиным. Республиканец добавил, что время для его личной встречи с президентами России и Украины пока не настало. Также Трамп сообщил, что его спецпосланник встретится с Путиным на следующей неделе.
Тот же срок визита Уиткоффа подтвердил помощник президента России Юрий Ушаков. Он отметил готовность российского лидера принять американского спецпосланника в Москве.
В середине ноября западные СМИ опубликовали мирный план США из 28 пунктов. После его обсуждения с Украиной и Евросоюзом количество пунктов сократилось до 19. Кремль заявил о готовности обсудить детали мирного плана. Официально этот план нигде не публиковался.
