Кремль заявил об ожидании визита Уиткоффа для подробной беседы с Путиным

Стивен Уиткофф (Фото: Alex Brandon / AP / ТАСС)

В Москве ожидают приезда спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа, который должен состояться на следующей неделе. Об этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

«Да, мы ожидаем такой визит и ожидаем подробных контактов с президентом», — ответил Песков на вопрос о возможном визите Уиткоффа в Москву на следующей неделе.

25 ноября президент США Дональд Трамп анонсировал визит Уиткоффа в Москву для встречи с Путиным. Республиканец добавил, что время для его личной встречи с президентами России и Украины пока не настало. Также Трамп сообщил, что его спецпосланник встретится с Путиным на следующей неделе.

Тот же срок визита Уиткоффа подтвердил помощник президента России Юрий Ушаков. Он отметил готовность российского лидера принять американского спецпосланника в Москве.

В середине ноября западные СМИ опубликовали мирный план США из 28 пунктов. После его обсуждения с Украиной и Евросоюзом количество пунктов сократилось до 19. Кремль заявил о готовности обсудить детали мирного плана. Официально этот план нигде не публиковался.