Зеленский назвал условие для встречи с Трампом

Зеленский заявил, что готов встретиться с Трампом, но в присутствии европейцев

Президент Украины заявил, что готов встретиться с американским коллегой, чтобы обсудить «деликатные вопросы», но на переговорах должны присутствовать европейские партнеры

Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба Президента Украины)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с американским коллегой Дональдом Трампом, но в присутствии европейских партнеров, его слова приводит «Страна.ua».

«Я готов встретиться с президентом Трампом — есть деликатные вопросы для обсуждения. Но со мной на переговорах должны быть европейские партнеры», — сказал он.

По словам Зеленского, переговоры с США в Женеве в минувшие выходные дали «хороший результат». «У Украины есть рамочный документ, разработанный нашими командами в Женеве. Этот документ обсуждается, и мы готовы двигаться вперед вместе — с Соединенными Штатами Америки, при личном участии президента Трампа и с Европой», — отметил президент.

Как рассказал CNN украинский источник, окончательный текст нового проекта плана еще не согласован. По словам собеседника, по большинству пунктов был достигнут «консенсус», но есть как минимум три вопроса, по которым сохраняются разногласия. В частности, по поводу уступки территорий решение пока не принято. «Было бы крайне неверно говорить, что сейчас у нас есть версия, принятая Украиной», — отметил источник.

Что касается предложения об ограничении численности украинской армии 600 тыс. человек, что было предусмотрено в первоначальной версии мирного плана США, собеседник сообщил, что Киев хотел бы внести дополнительные изменения, прежде чем согласиться. Financial Times писала, что украинская сторона согласилась ограничить численность вооруженных сил 800 тыс. — это почти столько же, сколько военных в ВСУ сейчас. «РБК-Украина» писало, что в новом плане США нет обязательства по сокращению численности ВСУ, а лишь обязательство оставить ее на этом уровне.

Требование об отказе от членства в НАТО Киев считает неприемлемым, поскольку, по словам собеседника CNN, такая уступка создаст «плохой прецедент», который фактически предоставит России право вето в отношении решений альянса, «членом которого она даже не является».

Глава офиса украинского лидера Андрей Ермак ранее сообщил Axios, что Зеленский хочет встретиться с Трампом «как можно скорее», не исключив, что встреча может состояться на День благодарения, 27 ноября. По словам Ермака, американская и украинская стороны согласовали большинство аспектов мирного плана, который значительно отличается от первоначального предложения США из 28 пунктов, но вопрос территорий украинский президент хочет обсуждать лично с американским коллегой. Глава Белого дома считает, что сделка «очень близка».

МИД России говорил об ожидании от американской стороны промежуточного варианта сделки, который США составили после диалога с Украиной и Европой.