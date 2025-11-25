Киев заявил о планах достичь договоренности с Трампом в ноябре
В Киеве ожидают, что визит украинского президента Владимира Зеленского в США для обсуждения мирного плана состоится в ноябре, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров.
Он отметил, что делегации Киева и Вашингтона в ходе встреч в Женеве «достигли общего понимания ключевых условий соглашения».
«Теперь мы рассчитываем на поддержку наших европейских партнеров в дальнейших шагах. Мы ожидаем организацию визита президента Украины в США в ближайшую возможную дату в ноябре, чтобы завершить финальные этапы и достичь договоренности с президентом Трампом», — написал Умеров в телеграм-канале.
Делегации Украины и США встретились в Женеве 23 ноября. Во втором раунде переговоров также приняли участие представители ЕС. По итогам встреч мирный план США из 28 пунктов сократился до 19, сообщали Financial Times и Washington Post. По данным Bloomberg, изъятые из первоначальной версии пункты будут прописаны в отдельных документах и рассмотрены в ходе последующих переговоров. В МИД Украины пояснили, что в понимании Киева вопросы мирного плана, касающиеся Евросоюза и НАТО, будут выведены в отдельный переговорный трек.
Трамп и госсекретарь США Марко Рубио в качестве ожидаемого дедлайна для принятия Киевом условий мирного плана называли 27 ноября. Президент США заявил, что Зеленский должен согласиться на предложение или продолжать «сражаться изо всех небольших сил».
CBS News и Reuters после переговоров в Женеве сообщили об обсуждении американской и украинской сторонами возможного визита Зеленского в США на этой неделе. По данным Reuters, президент Украины собирался обсудить с Трампом наиболее чувствительные аспекты мирного плана, такие как территориальные вопросы.
Однако позже Financial Times написала, что окружение украинского президента посоветовало ему отказаться от поездки в США, опасаясь очередного обострения отношений с Трампом. «Суспiльне» сообщило, что встреча лидеров Украины и США на этой неделе не планируется.
