 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Киев заявил о планах достичь договоренности с Трампом в ноябре

Умеров: Украина рассчитывает на встречу Зеленского с Трампом в ноябре
Сюжет
Военная операция на Украине
Киев и Вашингтон достигли общего понимания ключевых условий соглашения, теперь Украина ожидает визита Зеленского в США для достижения договоренности с Трампом «в ближайшую возможную дату в ноябре», заявил Умеров
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: John McDonnell / Getty Images)

В Киеве ожидают, что визит украинского президента Владимира Зеленского в США для обсуждения мирного плана состоится в ноябре, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров.

Он отметил, что делегации Киева и Вашингтона в ходе встреч в Женеве «достигли общего понимания ключевых условий соглашения».

«Теперь мы рассчитываем на поддержку наших европейских партнеров в дальнейших шагах. Мы ожидаем организацию визита президента Украины в США в ближайшую возможную дату в ноябре, чтобы завершить финальные этапы и достичь договоренности с президентом Трампом», — написал Умеров в телеграм-канале.

«Суспiльне» узнало, что скорой встречи Зеленского и Трампа не будет
Политика
Дональд Трамп и Владимир Зеленский

Делегации Украины и США встретились в Женеве 23 ноября. Во втором раунде переговоров также приняли участие представители ЕС. По итогам встреч мирный план США из 28 пунктов сократился до 19, сообщали Financial Times и Washington Post. По данным Bloomberg, изъятые из первоначальной версии пункты будут прописаны в отдельных документах и рассмотрены в ходе последующих переговоров. В МИД Украины пояснили, что в понимании Киева вопросы мирного плана, касающиеся Евросоюза и НАТО, будут выведены в отдельный переговорный трек.

Трамп и госсекретарь США Марко Рубио в качестве ожидаемого дедлайна для принятия Киевом условий мирного плана называли 27 ноября. Президент США заявил, что Зеленский должен согласиться на предложение или продолжать «сражаться изо всех небольших сил».

CBS News и Reuters после переговоров в Женеве сообщили об обсуждении американской и украинской сторонами возможного визита Зеленского в США на этой неделе. По данным Reuters, президент Украины собирался обсудить с Трампом наиболее чувствительные аспекты мирного плана, такие как территориальные вопросы.

Однако позже Financial Times написала, что окружение украинского президента посоветовало ему отказаться от поездки в США, опасаясь очередного обострения отношений с Трампом. «Суспiльне» сообщило, что встреча лидеров Украины и США на этой неделе не планируется.

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Персоны
Полина Мартынова Полина Мартынова
Рустем Умеров Владимир Зеленский Дональд Трамп договоренности мирное урегулирование
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Рустем Умеров фото
Рустем Умеров
политик, Глава СНБО Украины
19 апреля 1982 года
Материалы по теме
Foreign Policy назвал два препятствия для мира на основе плана Трампа
Политика
FT узнала, как мирный план США по Украине расколол партию Трампа
Политика
Трамп увидел «кое-что хорошее» в мирных переговорах по Украине
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 ноября
EUR ЦБ: 91,37 (+0,81) Инвестиции, 13:19 Курс доллара на 25 ноября
USD ЦБ: 78,92 (-0,1) Инвестиции, 13:19
СВР сообщила о плане Британии по срыву мирных инициатив Трампа по Украине Политика, 13:38
Как методы бережливого производства стимулируют сферу социальных услуг Национальные проекты, 13:37
Шесть критериев качества жизни в новостройке РБК и ПИК, 13:37
«Опять напридумывал»: почему сотрудники часто высмеивают идеи изменений Образование, 13:34
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 13:33
Терминал КТК под Новороссийском получил повреждения при атаке дронов Политика, 13:29
Bloomberg узнал о смене позиции банков Индии по оплате нефти из России Экономика, 13:27
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Китай достиг 35% доли в мировом промышленном производстве Отрасли, 13:26
Клубные дома на берегу Москвы-реки: жилой квартал City Bay РБК и City Bay, 13:25
Bloomberg узнал, что Россия сочла сокращенный мирный план провальным Политика, 13:23
На бывшем заводе Volkswagen выпустили 30 тыс. автомобилей Tenet Авто, 13:23
Истина в стекле: как выбрать винные бокалы РБК и СберПервый, 13:21
Легенда UFC Джон Джонс рассказал о визите в Чечню по приглашению Кадырова Спорт, 13:20
Силуанов и Шохин поспорили о «весне» и «оттепели» в российской экономике Экономика, 13:14