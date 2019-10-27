Песков сообщил о составленной заранее «болванке» меморандума с Турцией

По словам пресс-секретаря президента, над текстом документа работали главы МИДов Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу. Позднее изменения в него вносили Путин и Эрдоган. Документ был подписан на этой неделе в Сочи

Дмитрий Песков (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Меморандум России и Турции о совместных действиях по урегулированию ситуации в Сирии совместно готовили главы МИДов стран Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу. Об этом в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Сели составлять болванку текста. Потом уже по ходу сами лидеры вносили изменения», — рассказал он (цитата по «РИА Новости»). По словам Пескова, изменения были согласованы с министрами на русском, турецком и английском языках.

Меморандум был подписан Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эдоганом 22 октября на встрече в Сочи. Документ регламентирует меры по выходу из кризисной ситуации, которая сложилась после начала турецкой операции «Источник мира» на северо-востоке Сирии, направленной против формирований курдов.

В частности, стороны договорились, что Турция прекратит военные действия, а под ее контролем останется основная территория, занятая ранее в ходе операции. Курдским формированиям было дано пять дней на то, чтобы покинуть приграничную зону, содействовать этому должны российская военная полиция и сирийская пограничная служба. Затем Россия и Турция начнут патрулирование на расстоянии до 10 км от границы к западу и к востоку от территории операции.