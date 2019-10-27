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Операция Турции в Сирии ,  
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Песков сообщил о составленной заранее «болванке» меморандума с Турцией
По словам пресс-секретаря президента, над текстом документа работали главы МИДов Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу. Позднее изменения в него вносили Путин и Эрдоган. Документ был подписан на этой неделе в Сочи
Дмитрий Песков (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Меморандум России и Турции о совместных действиях по урегулированию ситуации в Сирии совместно готовили главы МИДов стран Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу. Об этом в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Сели составлять болванку текста. Потом уже по ходу сами лидеры вносили изменения», — рассказал он (цитата по «РИА Новости»). По словам Пескова, изменения были согласованы с министрами на русском, турецком и английском языках.

Меморандум был подписан Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эдоганом 22 октября на встрече в Сочи. Документ регламентирует меры по выходу из кризисной ситуации, которая сложилась после начала турецкой операции «Источник мира» на северо-востоке Сирии, направленной против формирований курдов.

Политика
Путин и Эрдоган договорились по Сирии. Главное

В частности, стороны договорились, что Турция прекратит военные действия, а под ее контролем останется основная территория, занятая ранее в ходе операции. Курдским формированиям было дано пять дней на то, чтобы покинуть приграничную зону, содействовать этому должны российская военная полиция и сирийская пограничная служба. Затем Россия и Турция начнут патрулирование на расстоянии до 10 км от границы к западу и к востоку от территории операции.

Как сообщили в российском МИДе, патрулирование 10-километровой зоны будет вестись без ограничений во времени, а на самой территории будут действовать законы Сирии. Утром 27 октября в соответствии с договоренностями рота российских военных полицейских прибыла в сирийский Кобани, а Минобороны доставило на базу Хмеймим бронеавтомобили «Тигр» и «Тайфун-У».

Ранее договоренности с Анкарой о приостановке операции подписал Вашингтон. Согласно им, Турция даст курдам возможность покинуть приграничные районы на севере Сирии, а США снимут введенные против Анкары санкции. Эрдоган пригрозил возобновить операцию «Источник мира» в том случае, если соглашение не будет исполнено. 24 октября сирийское агентство SANA сообщило о столкновениях турецких войск с подразделениями сирийской правительственной армии на северо-западе провинции Эль-Хаска. В российском Минобороны заявили, что эти данные не соответствуют действительности.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Дмитрий Песков, Турция, Сирия
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