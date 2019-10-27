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Российские военные полицейские прибыли в сирийский город Кобани

Рота российских военных полицейских прибыла в сирийский город Кобани (Айн-эль-Араб) для совместного патрулирования с турецкими военнослужащими. Об этом сообщил журналистам офицер военной полиции Михаил Елсуков, передает ТАСС.

По словам Елсукова, основной задачей, поставленной перед ротой, является осуществление пятого пункта меморандума, принятого по результатам встречи президентов России Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Офицер военной полиции сообщил, что россияне в координации с турецкими военными будут следовать по определенным точкам, чтобы обозначить совместное нахождение. Елсуков отметил, что маршрут проработан, а подразделения турецких вооруженных сил, которые будут участвовать в совместном патрулировании, уже были оповещены. Он также сообщил, что после прихода в район сирийских войск курдские формирования освобождают свои позиции, чтобы правительственные войска «заняли передний край обороны».

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Эрдоган заявил о возможности новой операции на границе с Сирией

22 октября главы России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели встречу в Сочи, итогом которой стало соглашение по Сирии. Анкара заявила об окончании проводившейся ей операции «Источник мира», курдским формированиям дали пять суток на то, чтобы выйти из 30-километровой зоны вдоль турецко-сирийской границы. Согласно договоренностям, с 23 октября российские военные совместно с сирийскими пограничниками начали патрулирование к северо-востоку от сирийского Манбиджа. Россия и Турция также договорились о совместном патрулировании на глубине 10 км от границы к западу и востоку от района операции Анкары. 25 октября для патрулирования в Сирию прибыли 300 российских военных полицейских.

Теги: Сирия, военная полиция, Турция
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