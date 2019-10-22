Операция Турции в Сирии , 22 окт, 23:50
0
Путин и Эрдоган договорились по Сирии. Главное
Лидеры Турции и России более 6 часов обсуждали турецкую операцию в Сирии. Военные действия прекращены, российских военных отправили на границу с Турцией, а курдские отряды уедут. О чем договорились Путин и Эрдоган — в обзоре РБК
На переговорах в Сочи 22 октября президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган согласовали шаги по выходу из кризиса, созданного на северо-востоке Сирии начавшейся 9 октября турецкой военной операцией «Источник мира» и решением США вывести своих военных из этих районов страны.
Что происходило в Сирии накануне переговоров
- Турецкая операция началась 9 октября и была направлена против курдских отрядов, так как Анкара считает их террористами и хочет переселить на эти земли сирийских беженцев, проживающих сейчас в Турции. Турция заявляла о цели создать более чем 30-километровую зону безопасности на севере Сирии.
- 17 октября США и Турция договорились приостановить операцию Анкары на пять дней. За это время курдские отряды должны были покинуть зону, в которой проводилась операция Турции.
- В день переговоров Путина и Эрдогана истекал согласованный турецким президентом с вице-президентом США Майком Пенсом пятидневный режим прекращения огня. Эрдоган грозился по истечении этого срока снова начать военные действия.