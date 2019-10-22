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Операция Турции в Сирии ,  
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Путин и Эрдоган договорились по Сирии. Главное
Лидеры Турции и России более 6 часов обсуждали турецкую операцию в Сирии. Военные действия прекращены, российских военных отправили на границу с Турцией, а курдские отряды уедут. О чем договорились Путин и Эрдоган — в обзоре РБК
Фото: Khalil Ashawi / Reuters

На переговорах в Сочи 22 октября президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган согласовали шаги по выходу из кризиса, созданного на северо-востоке Сирии начавшейся 9 октября турецкой военной операцией «Источник мира» и решением США вывести своих военных из этих районов страны.

Что происходило в Сирии накануне переговоров

  • Турецкая операция началась 9 октября и была направлена против курдских отрядов, так как Анкара считает их террористами и хочет переселить на эти земли сирийских беженцев, проживающих сейчас в Турции. Турция заявляла о цели создать более чем 30-километровую зону безопасности на севере Сирии.
  • 17 октября США и Турция договорились приостановить операцию Анкары на пять дней. За это время курдские отряды должны были покинуть зону, в которой проводилась операция Турции.
  • В день переговоров Путина и Эрдогана истекал согласованный турецким президентом с вице-президентом США Майком Пенсом пятидневный режим прекращения огня. Эрдоган грозился по истечении этого срока снова начать военные действия.

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О чем договорились Путин и Эрдоган

  • По условиям согласованного в Сочи меморандума, военная операция Турции продолжаться не будет, а под контролем Анкары останется основная занятая в ходе операции территория.
  • Существующий статус-кво в нынешнем районе операции «Источник мира» между Тель-Абьядом и Рас Аль Айном глубиной до 32 км будет сохранен, говорится в меморандуме. Расстояние между этими двумя городами — около 120 км.
  • Таким образом Турции не удалось реализовать ранее задекларированную Эрдоганом задачу создать зону безопасности на всей протяженности границы с Сирией. Однако, как напоминает эксперт Российского совета по международным делам Руслан Мамедов, помимо территории, полученной в ходе операции «Источник мира», турецкие военные контролируют и другие районы вдоль границы, занятые в ходе предыдущих двух операций.

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После переговоров Путина и Эрдогана Турция завершит операцию в Сирии

  • С других территорий на границе курдские «Отряды народной самообороны» должны быть выведены в течение пяти дней, начиная с 12:00 23 октября. Содействовать выводу будет российская военная полиция и сирийская пограничная служба. Как только вывод завершится, Россия и Турция начнут совместное патрулирование на глубину до 10 км от границы к западу и к востоку от района операции «Источник мира», говорится в меморандуме.
  • Отдельно оговорен статус города Камышлы. В нем не будет проводиться совместное российско-турецкое патрулирование. Сейчас этот крупный город находится под контролем сирийской армии.
  • Также отдельно указано, что курдские отряды будут выведены из городов Манбидж и Таль Рифат. На этом настаивала турецкая сторона.

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Реакция на договоренности

  • После того как США вывели своих военных с курдской территории, порядка 500 террористов сбежали из тюрем на севере Сирии за двое суток, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.
  • Владимир Путин назвал достигнутые договоренности судьбоносными. Эрдоган также оценил их высоко.
  • Глава департамента по коммуникациям администрации президента Турции Фахреттин Алтун назвал их «началом новой эры в наших двусторонних отношениях».

К чему приведут соглашения Турции и России

  • Эксперт Мамедов обращает внимание на неучастие Ирана в достигнутых договоренностях, хотя Тегеран является партнером Москвы и Анкары в астанинском формате сирийского урегулирования.
  • Достигнутые договоренности позволят Эрдогану заявить в Турции о своем успехе и сохранить лицо, говорит старший преподаватель департамента политической науки Леонид Исаев. России в этой ситуации удалось предотвратить кровопролитие, избежать гуманитарной катастрофы, обращает внимание эксперт Мамедов. По его оценке, реализовать положения о совместных патрулях с Турцией в этом районе Сирии будет проще, чем аналогичные договоренности в другой сирийской провинции Идлиб.

Автор: Полина Химшиашвили
Теги: Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, переговоры, Сирия
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