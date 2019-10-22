Путин и Эрдоган договорились по Сирии. Главное

Лидеры Турции и России более 6 часов обсуждали турецкую операцию в Сирии. Военные действия прекращены, российских военных отправили на границу с Турцией, а курдские отряды уедут. О чем договорились Путин и Эрдоган — в обзоре РБК

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На переговорах в Сочи 22 октября президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган согласовали шаги по выходу из кризиса, созданного на северо-востоке Сирии начавшейся 9 октября турецкой военной операцией «Источник мира» и решением США вывести своих военных из этих районов страны.

Что происходило в Сирии накануне переговоров