США и Турция договорились приостановить операцию Анкары в Сирии

Курды покинут прилегающие к Турции районы на севере Сирии, а взамен США снимут экономические санкции с Анкары. Такое соглашение заключили стороны в ходе визита в Турцию вице-президента США Майкла Пенса

Вашингтон и Анкара достигли соглашения о приостановке операции турецкой армии в Сирии. Об этом сообщил вице-президент США Майкл Пенс во время пресс-конференции с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, передает Reuters.

«Сегодня Соединенные Штаты и Турция договорились о прекращении огня в Сирии», — сказал Пенс.

Приостановка операции продлится 120 часов, чтобы курдские «Отряды народной самообороны» (YPG) могли выйти из района операции на севере Сирии. Когда курды покинут эту зону, Турция завершит свою военную операцию, добавил он. Вице-президент США также сообщил, что взамен Вашингтон поэтапно снимет экономические санкции с Анкары. Других уступок, по его словам, США Турции не делали.

Пенс также заявил, что США получили от курдов гарантии, что они покинут зону военных действий. В будущем, по его словам, на границе Сирии и Турции будет создана буферная зона. Вашингтон и Анкара взяли на себя обязательство создать эту зону «мирным путем», добавил он.