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Минобороны доставило в Сирию бронеавтомобили для военной полиции России

Минобороны России доставило на сирийскую авиабазу Хмеймим бронеавтомобили «Тигр» и «Тайфун-У» для российских военных полицейских. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как сообщили в министерстве, бронеавтомобили доставили в Сирию самолеты Ил-76, вылетевшие с военных аэродромов, расположенных в Краснодарском крае и Ростовской области. В российском оборонном ведомстве заявили, что бронеавтомобили предназначены для подразделений российской военной полиции, которые будут реализовывать спецзадачи в районе сирийско-турецкой границы.

Как следует из сообщения Минобороны, бронеавтомобили могут быть использованы для перевозки личного состава, установки оборудования или систем вооружения. В ведомстве также отметили, что российские военные полицейские уже приступили к патрулированию и обеспечению безопасности местных жителей.

Ранее Минобороны сообщило о прибытии в сирийский город Кобани (Айн-эль-Араб) роты российских военных полицейских для совместного патрулирования с турецкими военнослужащими.

22 октября в Сочи состоялась встреча президента России Владимира Путина и главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. По результатам переговоров был принят меморандум о взаимопонимании. В частности, достигнутые Москвой и Анкарой договоренности предусматривают совместное патрулирование на глубине 10 км от сирийско-турецкой границы к западу и востоку от района проводившейся Анкарой операции «Источник мира».

Теги: Минобороны России, Сирия, бронеавтомобили
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