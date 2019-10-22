Эрдоган заявил о готовности возобновить операцию в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что готов возобновить военную операцию «Источник мира» на границе с Сирией, если США не исполнят договоренностей по заключенному с Анкарой соглашению. Об этом он рассказал в ходе пресс-конференции, передает Anadolu.

Время на исполнение договоренностей истекает во вторник, 23 октября.

9 октября Турция начала военную операцию на северо-востоке Сирии против курдских «Отрядов народной самообороны» и «Сирийских демократических сил», которых Анкара считает террористами. Наступление турецкой армии осудили в Соединенных Штатах и странах Европейского союза, президент США Дональд Трамп ввел санкции против Анкары.

Спустя неделю, 17 октября, США и Турция подписали соглашение о приостановке военной операции на пять дней. Таким образом, Анкара дала возможность курдским отрядам отступить от границы, где Турция планирует организовать зону безопасности. Взамен США обещали снять введенные против нее санкции.

22 октября Эрдоган в Сочи встретится с президентом России Владимиром Путиным. После этой встречи он пообещал «предпринять необходимые шаги» по Сирии.