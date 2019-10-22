Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Экономика образования
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 23 октября
USD ЦБ: 63,63 (-0,13) Quote, 12:31
Курс евро на 23 октября
EUR ЦБ: 70,92 (-0,25) Quote, 12:31
Акимов снялся в рекламе электронного протокола при ДТП Общество, 13:42 Мода и время: какие стили популярны у покупателей загородных домов РБК и Элитная недвижимость, 13:30 Какие важные мелочи стоит учесть при проектировании коворкинга Pro, 13:21 Лукашенко заявил о дуге нестабильности у границ Белоруссии Политика, 13:19 Отсчет по Гринвичу: как выбрать лучшее время для покупки Bitcoin Крипто, 13:10 Россия включилась в борьбу с мировыми лидерами за Африку Политика, 13:00 Как благоустройство повлияло на стрит-ритейл в Москве Партнерский материал, 13:00 Южная Корея заявила о появлении самолетов ВКС России в зоне своей ПВО Политика, 12:59 Эрдоган заявил о готовности возобновить операцию в Сирии Политика, 12:56 Как страховщики перенесут новые законодательные требования — НКР Pro, 12:53 Дело Серебренникова вернули в суд Общество, 12:53 Кандидат в президенты предложила запретить добычу сланцевой нефти в США Quote, 12:51 Кремль объяснил трудности в организации саммита в «нормандской формате» Общество, 12:47 Число погибших при прорыве дамбы в Красноярском крае увеличилось до 17 Общество, 12:42
Операция Турции в Сирии ,  
0 
Эрдоган заявил о готовности возобновить операцию в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что готов возобновить военную операцию «Источник мира» на границе с Сирией, если США не исполнят договоренностей по заключенному с Анкарой соглашению. Об этом он рассказал в ходе пресс-конференции, передает Anadolu.

Время на исполнение договоренностей истекает во вторник, 23 октября.

9 октября Турция начала военную операцию на северо-востоке Сирии против курдских «Отрядов народной самообороны» и «Сирийских демократических сил», которых Анкара считает террористами. Наступление турецкой армии осудили в Соединенных Штатах и странах Европейского союза, президент США Дональд Трамп ввел санкции против Анкары.

Спустя неделю, 17 октября, США и Турция подписали соглашение о приостановке военной операции на пять дней. Таким образом, Анкара дала возможность курдским отрядам отступить от границы, где Турция планирует организовать зону безопасности. Взамен США обещали снять введенные против нее санкции.

22 октября Эрдоган в Сочи встретится с президентом России Владимиром Путиным. После этой встречи он пообещал «предпринять необходимые шаги» по Сирии.

Теги: Эрдоган, Турция
Задайте вопрос Максиму Орешкину
Министр ответит на самые популярные из них в онлайне на РБК
Отправить
Материалы по теме
Помпео заявил о готовности Трампа к военным действиям против Турции
Политика
МИД Турции пригрозил возобновить военную операцию в Сирии через 35 часов
Политика
В Кремле назвали важной соразмерность в операции Турции в Сирии
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter