Военные опровергли столкновения турецких и сирийских военных

В Министерстве обороны России назвали несоответствующими действительности сообщения о боях в провинции Эль-Хасака. Ранее в Дамаске утверждали, что турки и их союзники понесли там тяжелые потери

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Сообщения об обострении ситуации и вооруженном столкновении между правительственными силами и протурецкими формированиями в сирийской провинции Эль-Хасака не соответствуют действительности. Об этом говорится в поступившем в РБК сообщении руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майора Алексея Бакина.

По его словам, на границе с Турцией продолжается развертывание сирийской армии. «В настоящее время обстановка характеризуется как стабильная», — отмечается в сообщении.

Ранее сирийское агентство SANA сообщило, что в населенном пункте Телль-Тамер на северо-западе провинции Эль-Хасака (до 9 октября ее практически полностью контролировали курдские военные формирования YPG) турецкие войска участвовали в столкновениях с подразделениями сирийской правительственной армии. Утверждалось, что противник понес тяжелые потери.

Верные президенту Башару Асаду войска вошли на контролируемые курдами территории в соответствии с соглашением, которое было заключено при посредничестве Москвы. Вместе с отрядами российской военной полиции они заняли несколько крупных населенных пунктов и оставленных американцами военных городков в провинциях Алеппо, Ракка и Эль-Хасака. Несмотря на заявления Дамаска о стремлении отразить агрессию Анкары, серьезных боестолкновений между сирийской армией и турецкими частями до сих пор зафиксировано не было.