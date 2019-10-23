МИД раскрыл детали договоренностей с Турцией по Сирии

Патрулирование 10-километровой зоны на северо-востоке Сирии, осуществляемое российской военной полицией и сирийской пограничной службой, будет действовать без ограничений по времени и под юрисдикцией Дамаска. Такое заявление сделал замглавы МИД России Сергей Вершинин, передает корреспондент РБК.

По его словам, сегодня с 12 часов началось выполнение подписанного 22 октября меморандума по итогам встречи Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. «Никаких временных указаний у меморандума нет», — сказал Вершинин.

По его мнению, на приграничной 10-километровой зоне должны действовать сирийские законы.

По итогам прошедших 22 октября в Сочи переговоров российского и турецкого лидеров был подписан меморандум, который согласовывает шаги по выходу из кризиса на северо-востоке Сирии.