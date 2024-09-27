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Военная операция на Украине ,  
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Украинские командиры рассказали о боящихся выстрелить новобранцах ВСУ

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Военная операция на Украине
Украинские пехотные подразделения сталкиваются с недобором, в особенности опытных и молодых бойцов. По словам командиров ВСУ, до 70% новобранцев умирают или получают ранения в первые дни боев
Фото: John Moore / Getty Images
Фото: John Moore / Getty Images

На фоне российского наступления на Донбассе, которое продолжается с начала года, украинская армия все больше сталкивается с проблемами с пополнением армии и с качеством новобранцев в пехотных подразделениях, пишет Financial Times со ссылкой на опрошенных командиров ВСУ.

Некоторые из командиров, находящихся непосредственно на линии фронта, заявили, что их войска измотаны, а боевой дух находится на низком уровне. Из-за этого некоторые бойцы покидают свои позиции.

Четыре опрошенных FT командира, а также почти дюжина солдат из четырех украинских бригад рассказали о больших проблемах с новобранцами, у который не хватает мотивации и базовых боевых навыков. По оценкам командиров, от 50 до 70% новобранцев в пехотных войсках были убиты или ранены в первые дни после ротации.

«Когда новички прибывают на позиции, многие из них разбегаются при первом же взрыве снаряда», — заявил заместитель командира 72-й механизированной бригады ВСУ, которая ведет бои в районе Угледара, находящегося в полуокружении. 

Чтобы добиться мира, который не будет равносилен капитуляции Украины, ее западным союзникам нужно предпринять «беспрецедентные меры», поскольку армию восполнить очень сложно, отмечает FT.

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Фото:Минобороны России

По оценке украинских чиновников, недавняя мобилизация позволила Украине призвать около 30 тыс. солдат. Однако, как заявили FT украинские командиры, эти новобранцы не отличаются высокой мотивацией, психологически и физически неподготовлены и «гибнут с угрожающей скоростью». «Мы отчаянно нуждаемся в сильных солдатах», — заявил газете один из командиров ВСУ.

Другой командир, чье подразделение обороняет позиции вокруг Курахово, сказал, что «некоторые парни замирают, [потому что] они слишком боятся стрелять по врагу, и тогда именно они уходят в мешках для трупов или с тяжелыми ранениями». Также опрошенные газетой военные жалуются, что после нескольких дней тяжелых боев многие новобранцы уходят в самоволку. Некоторые возвращаются из боя контуженными и измученными и их помещают в психиатрические лечебницы.

Кроме этого, ВСУ продолжают испытывать огромные проблемы с ротациями, а несколько неудачных попыток обновления личного состава привели к прорыву фронта ВС России в районе Покровска, отмечает издание. «Мы наиболее уязвимы во время ротаций. Именно тогда Россия может наступать. А пехота имеет решающее значение для нашей обороны», — заявил заместитель командующего бригадой ВСУ.

По словам другого командира на восточном фронте, опытных солдат «убивают слишком быстро», и на смену им приходят в основном пожилые люди без опыта и в худшей физической форме. FT уточняет, что среднему военнослужащему в вооруженных силах Украины сегодня 45 лет. «Как пехота, вы должны бегать, вы должны быть сильными, вы должны носить тяжелое снаряжение. Это трудно сделать, если вы не молоды» — добавил командир.

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Фото:Ed Ram / Getty Images

Вместе с тем, пишет газета, проблемы начинаются задолго до того, как новобранцы попадают на поле боя. Бывший украинский офицер, возглавляющий аналитическую группу Frontelligence Insight, обвинил в этом «застарелые системные проблемы, которые оставались нерешенными в течение многих лет». По его словам, украинская армия, состоящая в основном из мобилизованных бывших гражданских лиц, возглавляется офицерами и генералами, которые начинали свою карьеру в советские времена и «никогда не участвовали в боевых действиях».

Командиры ВСУ возлагают часть вины на военных вербовщиков. «Было бы разумно уделять больше внимания характеристикам и прошлому каждого человека, чтобы понять, кто из парней лучше всего подходит, вместо того, чтобы отправлять всех в пехоту, — заявил командир батареи 21-го батальона Михаил Темпер.

Он считает, что подобные ему — бывшие бизнесмены — лучше всего подходят для службы в качестве командиров и офицеров. «Сами инструкторы не имеют реального боевого опыта, поэтому они не учат новичков тому, что нужно знать, чтобы сражаться и, что более важно, остаться в живых», — также отметил он.

Кроме этого, по его словам, новобранцы ВСУ редко тренируются с боевыми патронами из-за нехватки боеприпасов. «Некоторые из них даже не знают, как держать в руках винтовки. Они чаще чистят картошку, чем стреляют», — сказал он, добавив, что купил снаряжение для пейнтбола взамен винтовок и боевых патронов, чтобы новобранцы могли больше тренироваться, не тратя впустую драгоценные боеприпасы.

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Фото:Carl Court / Getty Images

Военное положение и всеобщая мобилизация на Украине была объявлена президентом Владимиром Зеленским 24 февраля, в день начала российской военной операции. С тех пор оно неоднократно продлевалось, последний раз — 7 августа.

В апреле украинский президент подписал закон об ужесточении мобилизации на Украине. Законодательство теперь подразумевает, что военный билет обязаны носить все украинские мужчины 18–60 лет независимо от пригодности к службе и права на отсрочку. Без документа военнообязанные не смогут получить паспорт за рубежом. До этого глава государства также снизил возраст подлежащих мобилизации мужчин с 27 до 25 лет.

В январе Зеленский заявил, что численность ВСУ составляет 880 тыс. человек. В июне спикер Минобороны Украины Дмитрий Лазуткин уточнял, что после вступления в силу закона о мобилизации, который обязывает мужчин уточнить свои военно-учетные данные, это сделали 2,3 млн человек. Из них к службе годны 1,1 млн.

Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что все цели российской спецоперации на Украине будут выполнены. Среди них — «демилитаризация» и «денацификация» Украины, защита мирного населения Донбасса от «геноцида со стороны киевских властей», а также ликвидация «антироссийского анклава». Вместе с тем он отмечал, что эти цели меняются в соответствии с ситуацией, хотя и носят фундаментальный характер.

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