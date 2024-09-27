Украинские командиры рассказали о боящихся выстрелить новобранцах ВСУ

Украинские пехотные подразделения сталкиваются с недобором, в особенности опытных и молодых бойцов. По словам командиров ВСУ, до 70% новобранцев умирают или получают ранения в первые дни боев

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На фоне российского наступления на Донбассе, которое продолжается с начала года, украинская армия все больше сталкивается с проблемами с пополнением армии и с качеством новобранцев в пехотных подразделениях, пишет Financial Times со ссылкой на опрошенных командиров ВСУ.

Некоторые из командиров, находящихся непосредственно на линии фронта, заявили, что их войска измотаны, а боевой дух находится на низком уровне. Из-за этого некоторые бойцы покидают свои позиции.

Четыре опрошенных FT командира, а также почти дюжина солдат из четырех украинских бригад рассказали о больших проблемах с новобранцами, у который не хватает мотивации и базовых боевых навыков. По оценкам командиров, от 50 до 70% новобранцев в пехотных войсках были убиты или ранены в первые дни после ротации.

«Когда новички прибывают на позиции, многие из них разбегаются при первом же взрыве снаряда», — заявил заместитель командира 72-й механизированной бригады ВСУ, которая ведет бои в районе Угледара, находящегося в полуокружении.

Чтобы добиться мира, который не будет равносилен капитуляции Украины, ее западным союзникам нужно предпринять «беспрецедентные меры», поскольку армию восполнить очень сложно, отмечает FT.

По оценке украинских чиновников, недавняя мобилизация позволила Украине призвать около 30 тыс. солдат. Однако, как заявили FT украинские командиры, эти новобранцы не отличаются высокой мотивацией, психологически и физически неподготовлены и «гибнут с угрожающей скоростью». «Мы отчаянно нуждаемся в сильных солдатах», — заявил газете один из командиров ВСУ.

Другой командир, чье подразделение обороняет позиции вокруг Курахово, сказал, что «некоторые парни замирают, [потому что] они слишком боятся стрелять по врагу, и тогда именно они уходят в мешках для трупов или с тяжелыми ранениями». Также опрошенные газетой военные жалуются, что после нескольких дней тяжелых боев многие новобранцы уходят в самоволку. Некоторые возвращаются из боя контуженными и измученными и их помещают в психиатрические лечебницы.

Кроме этого, ВСУ продолжают испытывать огромные проблемы с ротациями, а несколько неудачных попыток обновления личного состава привели к прорыву фронта ВС России в районе Покровска, отмечает издание. «Мы наиболее уязвимы во время ротаций. Именно тогда Россия может наступать. А пехота имеет решающее значение для нашей обороны», — заявил заместитель командующего бригадой ВСУ.

По словам другого командира на восточном фронте, опытных солдат «убивают слишком быстро», и на смену им приходят в основном пожилые люди без опыта и в худшей физической форме. FT уточняет, что среднему военнослужащему в вооруженных силах Украины сегодня 45 лет. «Как пехота, вы должны бегать, вы должны быть сильными, вы должны носить тяжелое снаряжение. Это трудно сделать, если вы не молоды» — добавил командир.

Вместе с тем, пишет газета, проблемы начинаются задолго до того, как новобранцы попадают на поле боя. Бывший украинский офицер, возглавляющий аналитическую группу Frontelligence Insight, обвинил в этом «застарелые системные проблемы, которые оставались нерешенными в течение многих лет». По его словам, украинская армия, состоящая в основном из мобилизованных бывших гражданских лиц, возглавляется офицерами и генералами, которые начинали свою карьеру в советские времена и «никогда не участвовали в боевых действиях».

Командиры ВСУ возлагают часть вины на военных вербовщиков. «Было бы разумно уделять больше внимания характеристикам и прошлому каждого человека, чтобы понять, кто из парней лучше всего подходит, вместо того, чтобы отправлять всех в пехоту, — заявил командир батареи 21-го батальона Михаил Темпер.

Он считает, что подобные ему — бывшие бизнесмены — лучше всего подходят для службы в качестве командиров и офицеров. «Сами инструкторы не имеют реального боевого опыта, поэтому они не учат новичков тому, что нужно знать, чтобы сражаться и, что более важно, остаться в живых», — также отметил он.

Кроме этого, по его словам, новобранцы ВСУ редко тренируются с боевыми патронами из-за нехватки боеприпасов. «Некоторые из них даже не знают, как держать в руках винтовки. Они чаще чистят картошку, чем стреляют», — сказал он, добавив, что купил снаряжение для пейнтбола взамен винтовок и боевых патронов, чтобы новобранцы могли больше тренироваться, не тратя впустую драгоценные боеприпасы.

Военное положение и всеобщая мобилизация на Украине была объявлена президентом Владимиром Зеленским 24 февраля, в день начала российской военной операции. С тех пор оно неоднократно продлевалось, последний раз — 7 августа.

В апреле украинский президент подписал закон об ужесточении мобилизации на Украине. Законодательство теперь подразумевает, что военный билет обязаны носить все украинские мужчины 18–60 лет независимо от пригодности к службе и права на отсрочку. Без документа военнообязанные не смогут получить паспорт за рубежом. До этого глава государства также снизил возраст подлежащих мобилизации мужчин с 27 до 25 лет.

В январе Зеленский заявил, что численность ВСУ составляет 880 тыс. человек. В июне спикер Минобороны Украины Дмитрий Лазуткин уточнял, что после вступления в силу закона о мобилизации, который обязывает мужчин уточнить свои военно-учетные данные, это сделали 2,3 млн человек. Из них к службе годны 1,1 млн.

Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что все цели российской спецоперации на Украине будут выполнены. Среди них — «демилитаризация» и «денацификация» Украины, защита мирного населения Донбасса от «геноцида со стороны киевских властей», а также ликвидация «антироссийского анклава». Вместе с тем он отмечал, что эти цели меняются в соответствии с ситуацией, хотя и носят фундаментальный характер.