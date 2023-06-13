Владимир Путин: цели спецоперации меняются в соответствии с ситуацией, но остаются теми же

Путин заявил, что цели спецоперации меняются в соответствии с ситуацией

Цели спецоперации носят фундаментальный характер, но могут меняться исходя из текущей ситуации, заявил президент России Владимир Путин на встрече с военкорами

Фото: Валентин Спринчак / ТАСС

Цели военной операции на Украине меняются в соответствии с текущей ситуацией, но в целом остаются теми же, заявил президент Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами. Видео со встречи показали в эфире телеканала «Россия 24».

«Они меняются в соответствии с текущей ситуацией, но в целом, конечно, ничего мы менять не будем и они для нас носят фундаментальный характер», — ответил президент России, отвечая на вопрос о том, изменились ли цели спецоперации.

24 февраля 2022 года, когда Путин объявил о начале военной операции, он называл ее целью «демилитаризацию» и «денацификацию» Украины, а также защиту мирного населения Донбасса от «геноцида со стороны киевских властей».

Целью специальной военной операции является ликвидация антироссийского анклава, который создается на территории Украины и угрожает России, говорил он в сентябре 2022 года. В конце января президент назвал целью спецоперации защиту людей и самой России от угроз, которые пытаются создать на прилегающих исторических российских территориях.

По словам Путина, Россия также постепенно и методично занимается демилитаризацией Украины.

«ОПК скоро вообще перестанет существовать украинский. Что они производят? Боеприпасы им привозят, технику привозят, орудия привозят, все привозят. Так долго не проживешь, не протянешь. Так что вопрос, связанный с демилитаризацией, стоит в очень практическом плане», — сказал Путин.