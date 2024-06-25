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Военная операция на Украине ,  
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На Украине назвали число годных к мобилизации на фронт

Минобороны Украины назвало число военнообязанных после ужесточения мобилизации
Сюжет
Военная операция на Украине
18 мая на Украине вступил в силу новый закон о мобилизации, который обязывает мужчин уточнить свои военно-учетные данные. Это сделали 2,3 млн человек, из них к службе годны 1,1 млн, сообщили в Минобороны
Фото: Вячеслав Ратинский / Reuters
Фото: Вячеслав Ратинский / Reuters

С середины мая свои данные обновили около 2,3 млн военнообязанных украинцев, среди них к военной службе пригодны 1,1 млн человек. Об этом в эфире «Армия TV» сообщил спикер Минобороны Украины старший лейтенант Дмитрий Лазуткин.

«Это важная информация, потому что много забронированных, много тех, кто имеет право на отсрочку. То есть миллион и сто тысяч могут быть мобилизованными и, соответственно, стать в ряды сил обороны», — сказал он (цитата по «Интерфакс-Украина»).

Лазуткин отметил, что в ближайшие дни эти люди не могут быть привлечены к боевым действиям, «но в перспективе это очень важно, потому что речь идет об улучшении воинского учета».

В январе 2024 года президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкому телеканалу ARD заявил, что численность ВСУ достигает 880 тыс. человек.

В декабре прошлого года Зеленский заявил, что в составе ВСУ воюют около 600 тыс. человек, а месяцем ранее бывший глава пресс-службы Генштаба Украины Владислав Селезнев заявил, что численность армии составляет 1,3 млн человек.

В конце апреля Сергей Шойгу, занимавший на тот момент пост министра обороны России, сообщил, что, по российским данным, потери украинской армии с начала военной операции в феврале 2022 года составили почти 500 тыс. военнослужащих. Потери украинской армии только за 2024 год превысили 111 тыс. человек, 21 тыс. единиц вооружения и военной техники, заявил он в начале мая.

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Фото:Diego Fedele / Getty Images

Украинские мужчины в возрасте от 18 до 60 лет обязаны уточнить свои личные данные в территориальных центрах комплектования и носить с собой военно-учетные документы в соответствии с новым законом, ужесточающим правила мобилизации. Он вступил в силу 18 мая. Тем, кто не уточнит свои данные или не явится по повестке, будут грозить штрафы. Мобилизации подлежат граждане в возрасте от 25 до 60 лет.

Документ предусматривает ряд новых ограничений для военнообязанных. Например, с начала июня граждан Украины, у которых есть ВНЖ других стран, перестали выпускать за границу в рамках мобилизационного законодательства.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
мобилизация Украина призыв Военная операция на Украине Минобороны Украины
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