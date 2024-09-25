Генштаб ВСУ заявил о сложной ситуации по всей линии фронта

Ситуация на фронте остается сложной для украинских войск, в том числе из-за превосходства России в живой силе и технике, заявили в Генштабе ВСУ. Пушилин утром сообщил о взятии Украинска и продвижении российских сил близ Селидово

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По всей линии фронта в зоне боевых действий ситуация остается сложной для украинских сил, заявил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Facebook (принадлежит корпорации Meta, чья деятельность признана экстремистской и запрещена в России).

В сообщении говорится, что Россия использует преимущество в живой силе и технике и постоянно атакует.

За прошедшие сутки, по данным украинского Генштаба, произошло 154 боевых столкновения на разных направлениях.

О сложной ситуации на фронте в ВСУ заявляют в течение нескольких месяцев, наиболее трудным для украинских сил Киев не раз называл покровское направление.

Минобороны России и власти страны в последнее время отчитываются о переходе под контроль российских войск новых населенных пунктов на этом направлении. Одним из последних стал Украинск, о его взятии 25 сентября сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

Также глава ДНР сообщил о продвижении российских войск в районе Селидово. Кроме того, «очень непростые бои» идут в Торецке (Дзержинске), говорил он.

В августе российские подразделения подошли к окраинам Покровска. 19 августа в городе объявили принудительную эвакуацию семей с детьми.