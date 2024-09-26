Дезертировавший боец ВСУ объяснил решение тем, что «люди закончились»
Боец ВСУ и общественный активист Сергей Гнездилов, ранее самовольно оставивший службу в зоне военной операции, назвал причиной решения то, что в его подразделении «закончились люди», передает «Страна».
«Мне говорят, что я предал свое подразделение. Кого я предал? У меня в подразделении нет людей, они «закончились», потому что у бригады не было ротаций — остался мой командир, я и два человека в подчинении», — заявил Гнездилов.
Он служил в 56-й отдельной механизированной бригаде. Об уходе в самоволку объявил 22 сентября в Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в России). Гнездилов признал, что совершил уголовное преступление. Но, по его словам, к этому его подтолкнуло то, что «законодательство не регулирует этот вопрос и все просто игнорируют проблему».
Так, бывший боец потребовал от властей «ввести демобилизацию для тех, кто давно в армии», и установить «четкие сроки службы». Именно из-за их отсутствия уклонение от мобилизации стало «столь масштабным», считает он.
Гнездилов — основатель некоммерческого фестиваля «ВилкаFest» в родном городе Вилково и ведущий подкаста телеканала Hromadske. Как пишет «РБК Украина», его последняя должность — командир отделения аэроразведки 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригады. Его пост в соцсетях об оставлении службы вызвал большой резонанс на Украине, отмечает издание.
После начала Россией военной операции президент Украины Владимир Зеленский объявил всеобщую мобилизацию. Ее сроки неоднократно продлевались. В последний раз — еще на 90 дней, до 9 ноября.
«Страна» со ссылкой на нескольких сбежавших из подразделений военных и юристов сообщала, что случаи дезертирства являются в украинской армии распространенным явлением, хоть и замалчиваются. По информации военного юриста Центра оказания поддержки ветеранам и их семьям Романа Лихачева, с начала боевых действий самовольно воинские части оставили свыше 100 тыс. украинских военных. Народный депутат Руслан Горбенко в начале сентября говорил о 80 тыс. случаев дезертирства.
За самовольное оставление части или места службы украинским военным грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет, такое же наказание предусмотрено за бегство с поля боя или отказ применять оружие. За дезертирство лишить свободы могут на срок от пяти до 12 лет.
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