Зеленский утвердил продление мобилизации и военного положения на 90 дней

Фото: John Moore / Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о продлении мобилизации и военного положения в стране на следующие 90 дней, сообщается на сайте Верховной рады.

Мобилизация и военное положение на Украине будут действовать до 9 ноября.

Проекты законов президент вносил в Раду 23 июля. В предыдущий раз действие документов продлевалось 9 мая до 11 августа.

16 апреля Зеленский подписал закон об ужесточении мобилизации на Украине. В стране она была объявлена с начала военной операции в феврале 2022 года.

В рамках изменений военнообязанные должны обновить свои данные в территориальных центрах комплектования (ТЦК; аналог военкомата) в течение 60 дней. Нарушителям грозит административная ответственность, от штрафов до лишения права управлять автомобилем через суд.

Законодательство теперь подразумевает, что военный билет обязаны носить все украинские мужчины 18–60 лет независимо от пригодности к службе и права на отсрочку. Без документа военнообязанные не смогут получить паспорт за рубежом.