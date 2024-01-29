Зеленский назвал численность украинской армии

Украинский президент заявил, что на ВСУ работает все население страны. Владимир Путин говорил об огромных потерях украинских войск в ходе контрнаступления в прошлом году

Фото: Spencer Platt / Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкому телеканалу ARD заявил, что его страна располагает «миллионной армией». «У нас 880 тысяч армия. А 30 миллионов и даже немного больше работают на ВСУ», — сказал он.

В декабре прошлого года Зеленский в своем Telegram заявил, что в составе ВСУ воюют около 600 тыс. человек, а месяцем ранее бывший глава пресс-службы Генштаба Украины Владислав Селезнев заявил, что численность армии составляет 1,3 млн человек.

Также в ходе интервью Зеленскому был задан вопрос, как сочетается с защитой свободы Украины, о которой говорит президент, отлавливание мобилизованных на улицах городов. «Есть случаи такие — да, есть. Правильно ли это — абсолютно нет. И они не должны этого делать», — сказал он.

По словам Зеленского, мобилизация должна переходить в цифровой формат. «Нужно решать этот вопрос по-современному», — заявил он.

В конце декабря в Верховную раду был внесен законопроект о мобилизации, в котором речь шла в том числе о введении электронных повесток и ряда ограничений для уклонистов (запрет на выезд из страны, на операции с имуществом, приостановку льгот и другие меры). Однако в результате парламент отправил его на доработку, указав, что ряд положений в документе противоречит конституции страны.

В октябре 2023 года президент Владимир Путин говорил, что украинское контрнаступление провалилось, а ВСУ несут «огромные потери».

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«Пока результатов нет, есть только огромные потери. Потери просто огромные: один к восьми примерно, если в соотношении», — сказал он.

5 октября, спустя четыре месяца после начала наступления Украины, она потеряла 90 тыс. человек, говорил президент, это «санитарные безвозвратные потери».