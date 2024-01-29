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Военная операция на Украине ,  
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Зеленский назвал численность украинской армии

Владимир Зеленский заявил, что численность украинской армии превышает 880 тысяч
Сюжет
Военная операция на Украине
Украинский президент заявил, что на ВСУ работает все население страны. Владимир Путин говорил об огромных потерях украинских войск в ходе контрнаступления в прошлом году
Фото: Spencer Platt / Getty Images
Фото: Spencer Platt / Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкому телеканалу ARD заявил, что его страна располагает «миллионной армией». «У нас 880 тысяч армия. А 30 миллионов и даже немного больше работают на ВСУ», — сказал он.

В декабре прошлого года Зеленский в своем Telegram заявил, что в составе ВСУ воюют около 600 тыс. человек, а месяцем ранее бывший глава пресс-службы Генштаба Украины Владислав Селезнев заявил, что численность армии составляет 1,3 млн человек.

Также в ходе интервью Зеленскому был задан вопрос, как сочетается с защитой свободы Украины, о которой говорит президент, отлавливание мобилизованных на улицах городов. «Есть случаи такие — да, есть. Правильно ли это — абсолютно нет. И они не должны этого делать», — сказал он.

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Фото:John Moore / Getty Images

По словам Зеленского, мобилизация должна переходить в цифровой формат. «Нужно решать этот вопрос по-современному», — заявил он.

В конце декабря в Верховную раду был внесен законопроект о мобилизации, в котором речь шла в том числе о введении электронных повесток и ряда ограничений для уклонистов (запрет на выезд из страны, на операции с имуществом, приостановку льгот и другие меры). Однако в результате парламент отправил его на доработку, указав, что ряд положений в документе противоречит конституции страны.

В октябре 2023 года президент Владимир Путин говорил, что украинское контрнаступление провалилось, а ВСУ несут «огромные потери».

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«Пока результатов нет, есть только огромные потери. Потери просто огромные: один к восьми примерно, если в соотношении», — сказал он.

5 октября, спустя четыре месяца после начала наступления Украины, она потеряла 90 тыс. человек, говорил президент, это «санитарные безвозвратные потери».

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Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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