В ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях подсчитали 100% голосов
Власти ЛНР, ДНР, а также подконтрольных России территорий Херсонской и Запорожской областей сообщили о подсчете 100% голосов, поданных на референдумах о вхождении в состав России.
Итоги голосования выглядят следующим образом:
- ЛНР — 98,42% проголосовали за вхождение в состав России
- ДНР — 99,23% за вхождение в состав России
- Херсонская область — 87,05% за вхождение в состав России
- Запорожская область — 93,1% за вхождение в состав России
Голосование на референдумах началось одновременно во всех четырех регионах 23 сентября и завершилось 27 сентября.
Явка на всех референдумах превысила 50% и голосования были признаны состоявшимися. В частности, в ЛНР она составила 92,6% (без учета участков в России), в ДНР — 97,51%, в Херсонской области — 76,86%.
Перед вхождением в состав России Запорожская область намерена объявить независимость всего региона, утверждал член главного совета пророссийской военно-гражданской администрации (ВГА) Владимир Рогов, несмотря на то, что под контролем российских военных сейчас находятся только 73% территории области.
Херсонская область в свою очередь заявляла, что не будет объявлять независимость. «Какой-то промежуток времени, он (суверенитет. — РБК) технологически будет, просто объявляться не будет специально. У нас немного другая ситуация, нежели у ЛНР и ДНР, Херсонская область — сразу часть Российской Федерации», — пояснял глава военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Сальдо.
До начала референдумов президент Владимир Путин заявлял, что Россия поддержит решение жителей регионов, где проходит голосование.
Запад в свою очередь заявил, что не признает итоги референдумов в четырех регионах. Президент США Джо Байден называл голосование «ложным предлогом для попыток аннексии частей Украины силой», а Белый дом счел его «оскорблением принципов суверенитета и территориальной целостности». Вашингтон также обещал ввести новые санкции против России в случае проведения референдумов.
О своем намерении не признавать итоги плебисцита говорили Сербия и Турция.