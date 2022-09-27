Медведев оценил итоги референдумов фразой «добро пожаловать домой»
Итоги референдумов о вхождении в состав России, прошедших в ДНР и ЛНР, а также в Херсонской и Запорожской областях, очевидны. Об этом написал зампред Совбеза Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале.
«Референдумы завершились. Итоги очевидны. Добро пожаловать домой, в Россию!» — написал Медведев.
Власти ДНР, ЛНР и подконтрольных России территорий Херсонской и Запорожской областей провели референдумы о присоединении к России. Голосование началось 23 сентября одновременно во всех этих регионах. В 16:00 мск 27 сентября оно завершилось.
По данным местных ЦИК, в Запорожской и Херсонской областях за вступление в состав России проголосовали 93,11 и 87,05% избирателей. В регионах обработали 100% голосов.
Также 100% голосов обработала ЦИК ЛНР. Там за присоединение к России проголосовали 98,42% избирателей. ДНР пока обработала 56,85% протоколов, присоединение поддержали 94,75%.
Президент Владимир Путин 21 сентября объявил, что Россия поддержит «решение о своем будущем, которое примет большинство жителей Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей».
Власти Украины говорили, что в случае референдумов на подконтрольных России территориях Киев откажется от переговоров с Москвой. Западные страны уже заявили, что не признают итоги голосования. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал ЕС к введению новых санкций против России в связи с проведением референдумов.