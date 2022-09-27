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Медведев оценил итоги референдумов фразой «добро пожаловать домой»

Итоги очевидны, написал бывший президент России. В ЛНР, Херсонской и Запорожской областях уже обработали 100% голосов
Фото: Александр Ермоченко / AP
Фото: Александр Ермоченко / AP

Итоги референдумов о вхождении в состав России, прошедших в ДНР и ЛНР, а также в Херсонской и Запорожской областях, очевидны. Об этом написал зампред Совбеза Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале.

«Референдумы завершились. Итоги очевидны. Добро пожаловать домой, в Россию!» — написал Медведев.

Референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Главное
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Фото:Александр Ермоченко / Reuters

Власти ДНР, ЛНР и подконтрольных России территорий Херсонской и Запорожской областей провели референдумы о присоединении к России. Голосование началось 23 сентября одновременно во всех этих регионах. В 16:00 мск 27 сентября оно завершилось.

По данным местных ЦИК, в Запорожской и Херсонской областях за вступление в состав России проголосовали 93,11 и 87,05% избирателей. В регионах обработали 100% голосов.

Также 100% голосов обработала ЦИК ЛНР. Там за присоединение к России проголосовали 98,42% избирателей. ДНР пока обработала 56,85% протоколов, присоединение поддержали 94,75%.

Президент Владимир Путин 21 сентября объявил, что Россия поддержит «решение о своем будущем, которое примет большинство жителей Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей».

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Власти Украины говорили, что в случае референдумов на подконтрольных России территориях Киев откажется от переговоров с Москвой. Западные страны уже заявили, что не признают итоги голосования. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал ЕС к введению новых санкций против России в связи с проведением референдумов.

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Тамерлан Гаджиев Тамерлан Гаджиев
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