Турчак заявил об очевидности результатов и легитимности референдумов

Андрей Турчак (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Результаты референдума в Донбассе очевидны и легитимны, жители региона сделали свой выбор, осталось только оформить его юридически, написал в своем телеграм-канале секретарь генсовета партии «Единая Россия» и сенатор Андрей Турчак.

«Голосование прошло свободно и открыто, вопреки безуспешным усилиям киевского режима его сорвать. Явка говорит сама за себя. Люди сами шли на участки, сами делали свой выбор», — написал Турчак.

Референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях проходили с 23 по 27 сентября. В 16:00 голосование завершилось, идет подсчет голосов. По его первым итогам большая часть жителей выступают за присоединение регионов к России.

Многие страны мира заявили, что не будут признавать результаты референдумов. В США их назвали «фикцией» и отметили, что Украина имеет «полное право забрать их (территории. — РБК) обратно», — сказал госсекретарь Энтони Блинкен. На Украине также указывали, что имеют «право» вернуть регионы назад.

О непризнании итогов голосования также заявили Франция, Германия, Сербия. Отмечалось, что референдумы противоречат Уставу ООН и принципам международного права.