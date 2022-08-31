Госдеп пообещал новые санкции в случае проведения референдумов на Украине

Россия готовится провести «фиктивные» референдумы на подконтрольных ей территориях Украины, США располагают средствами, чтобы отреагировать на это, заявил заместитель представителя Госдепартамента США Ведант Пател на брифинге.

Пател рассказал, что проведение голосований в ДНР, ЛНР, Херсонской и частично Запорожской и Харьковской областях ожидается «в ближайшие недели», но США расценивает их как попытку России «придать видимость законности вопиющему захвату земли», который нарушает положения конституции Украины и Устава ООН.

«В нашем арсенале по-прежнему имеется ряд последствий, которым мы можем продолжать подвергать Россию, будь то экономические санкции и другие», — заявил Пател, уточняя, как США намерены реагировать на проведение референдумов.

Кроме того, Вашингтон считает, что организация голосований будет сопровождаться «пропагандистскими и дезинформационными кампаниями», а также фальсификациями. США намерены противостоять этому и продолжать оказывать поддержку «народу Украины и ее демократически избранному правительству».

На территориях Украины, находящихся под контролем российских военных, пророссийские власти неоднократно заявляли, что намерены провести референдумы о вступлении в состав России.

Новый глава военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгений Балицкий, например, отмечал, что власти хотели бы провести референдум о присоединении к России 11 сентября — в единый день голосования. Замглавы херсонской ВГА Екатерина Губарева говорила, что референдум было бы желательно провести сразу на всех территориях, но для этого нужно «полностью освободить» ДНР.

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По данным на конец августа, под контролем России находятся полностью Херсонская область и ЛНР, центральная и южная часть Запорожской и восточная часть Харьковской областей (обе без областных центров), южная половина ДНР и часть северной.

В Киеве отмечали, что если в южных регионах Украины, занятых российскими силами, будут проведены референдумы, то это закроет для Москвы «любую возможность переговоров».