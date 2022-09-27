В ЛНР заявили об «активизации ВСУ» по всей линии фронта

Украинские войска увеличили свою активность на всей протяженности фронта, территория Луганской народной республики все чаще подвергается обстрелам, заявил представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко. Его слова передает «Луганский информационный центр».

«На наш взгляд это реакция украинской армии на тот факт, что проводится подсчет голосов по референдуму, и все больше, скажем так, активно дает понимание того, что мирные жители, в том числе освобожденных территорий с Украиной быть не хотят», — предположил он, назвав происходящее «животной агрессией».

ЛНР считает административные границы Луганской области своими государственными, Россия признала независимость республики в границах области в феврале.

В ЛНР, ДНР, на занятых российскими войсками Запорожской и Харьковской областях Украины прошли референдумы о вступлении в состав России. Их результаты пообещал поддержать российский президент Владимир Путин, подчеркнув отсутствие права «отдать близких нам людей на растерзание палачам». «Не можем не откликнуться на их искреннее стремление самим определять свою судьбу», — сказал он. Во время этого же обращения Путин объявил о введении в России частичной мобилизации и пообещал защищать страну всеми имеющимися средствами.



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