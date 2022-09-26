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Блинкен заявил о «праве» Украины вернуть территории, где идут референдумы

Глава Госдепа США Блинкен: ДНР, ЛНР, Херсон и Запорожье не будут признаны частью России
Блинкен подтвердил, что США не признают итоги голосования в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Другие страны Запада заняли такую же позицию
Голосование в Мариуполе
Голосование в Мариуполе (Фото: Егор Алеев / ТАСС)

Референдумы о присоединении к России территорий из состава Украины не будут признаны, Украина имеет право вернуть их, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу CBS.

«Эти так называемые голосования — фикция, и точка. <...> Это [присоединение территорий к России] никогда не будет признано. И украинцы имеют полное право забрать их обратно», — сказал политик.

Госсекретарь заявил, что США делают «все возможное», чтобы помочь «украинцам защитить себя» и «сплотить другие страны для оказания давления на Россию». «Мы также полны решимости, чтобы эта война не расширялась», — подчеркнул Блинкен. По его словам, завершить боевые действия может только Россия.

«Если Украина прекратит боевые действия, Украине конец», — заявил глава Госдепартамента.

Референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Главное
Политика
Фото:РИА Новости

Референдумы о вхождении в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей идут с 23 сентября и завершатся 27 сентября. Везде, кроме Херсонской области, их уже признали состоявшимися, поскольку в голосовании приняли участие более половины жителей.

На Украине отмечали, что проведение референдумов не изменит планы Киева, и у него есть «право» вернуть территории назад. Президент страны Владимир Зеленский говорил, что проведение референдумов будет значить отказ Украины от переговоров.

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Позицию США по признанию референдумов поддержали и другие западные страны. Например, французский президент Эмманюэль Макрон заявил, что данное голосование — это «пародия». Канцлер ФРГ Олаф Шольц отмечал, что референдумы «не подпадают под действие международного права и договоренностей, которых достигло мировое сообщество».

Сербия также объявила, что не будет признавать итоги плебисцитов, поскольку они идут вразрез с принципами ООН, международным правом, политикой страны в отношении суверенитета. Белоруссия отметила, что примет решение о признании «в соответствии с национальными интересами».

Авторы
Теги
Лилия Пашкова
Энтони Блинкен Референдум Украина ДНР ЛНР Запорожская область Херсонская область
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