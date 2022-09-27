Пасечник подготовил обращение к Путину о принятии ЛНР в состав России

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 сентября
EUR ЦБ: 56 (+0,07) Инвестиции, 16:01
Курс доллара на 28 сентября
USD ЦБ: 58,18 (+0,18) Инвестиции, 16:01
Как работает «инсультная» бригада скорой помощи Партнерский проект, 18:55
Военная операция на Украине. Главное Политика, 18:54
Орбан призвал к откровенной беседе с США об отмене санкций против России Политика, 18:52
Биржевые цены на газ в Европе взлетели на 20% на заявлениях «Газпрома» Инвестиции, 18:40
«Газпром» пригрозил «Нафтогазу» санкциями Политика, 18:38
Как создать банк будущего РБК и S+Консалтинг, 18:32
Херсонская область не будет объявлять о независимости Политика, 18:27
Фигуристы Букин и Степанова взяли паузу в карьере Спорт, 18:26
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
В Белгородской области обстреляли село Зиборовка Политика, 18:21
Матвиенко допустила заседание по итогам референдумов 4 октября Политика, 18:18
На граничащем с Грузией КПП появились списки всех мобилизованных Политика, 18:14
Япония ужесточит контроль за переводами между криптобиржами Крипто, 18:11
Без права на зарплату: на что живут россияне, ухаживающие за инвалидами Партнерский проект, 18:09
Шойгу проверил подготовку призванных в рамках частичной мобилизации Политика, 18:05
Военная операция на Украине ,  
0 

Пасечник подготовил обращение к Путину о принятии ЛНР в состав России

Пасечник подготовил обращение к Путину с просьбой рассмотреть принятие ЛНР в состав России
По словам Пасечника, он надеется, что «сегодня-завтра» поедет в Москву
Леонид Пасечник
Леонид Пасечник (Фото: Александр Река / ТАСС)

Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник подготовил обращение к президенту Владимиру Путину с просьбой рассмотреть вопрос о принятии ЛНР в состав России на правах нового региона, сообщил Луганскинформцентр.

По словам Пасечника, он надеется, что «сегодня-завтра» поедет в Москву.

Референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Главное
Политика
Фото:Александр Ермоченко / Reuters

Референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской и части Запорожской области Украины (российские войска контролируют ее юг и центральную часть, а административный центр — город Запорожье — остается под контролем Украины) проводятся с 23 по 27 сентября. Первые четыре дня голосование шло на придомовых территориях и в общественных местах, а в последний день проходит на избирательных участках.

По данным Луганскинформцентра, всего на территории ЛНР был организован 461 участок для голосования, в российских регионах — 201 (в России участки были открыты для беженцев).

Президент Владимир Путин заявил, что российские власти поддержат решение, которое будет принято на референдуме.

Глава МИД Турции исключил признание референдумов о присоединении к России
Политика
Фото:Александр Ермоченко / Reuters

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Jed Jacobsohn / Getty Images Четыре реакции на страх, которые только усилят его
Статьи
Pro
Фото: Владислав Шатило / РБК Русский транзит: как не прогореть, торгуя параллельным импортом
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock Что будет с ценами на нефть в случае глобальной рецессии
Статьи
Pro
Фото: Олег Яковлев / РБК Оценка недвижимости во время турбулентности: что нужно знать собственнику
Статьи
Pro
Фото: Hyungwon Kang / Reuters 90 дней до остановки зарубежных систем кибербезопасности. Что делать
Инструкции
Pro
Фото: Андрей Любимов / РБК Российские бренды из мини-цехов: кто теперь продает на Ozon и Wildberries
Статьи
Pro
Кому не откроют счет за рубежом и почему
Инструкции
Pro
Фото: Chris Hondros / Getty Images Почему электронная почта сделала сотрудников несчастными: 3 причины
Статьи

В конце февраля Москва признала независимость ЛНР и ДНР. Украина считает эти территории оккупированными и неоднократно заявляла, что намерена их вернуть. Референдумы этой позиции не поменяли, подчеркнул президент Украины Владимир Зеленский.

Западные страны после признания Россией ДНР и ЛНР ввели санкции. В связи с референдумами ЕС готовит новый пакет ограничительных мер.

Авторы
Теги
Виктория Полякова Виктория Полякова
ЛНР Референдум Леонид Пасечник присоединение к России обращение Владимир Путин
Материалы по теме
Пасечник не исключил введения в ЛНР и ДНР военного положения
Политика
Лондон ввел санкции против 33 лиц, связанных с референдумами в ЛНР и ДНР
Политика
«Ведомости» узнали о новом назначении Рогозина после референдумов
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter