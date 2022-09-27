Пасечник подготовил обращение к Путину о принятии ЛНР в состав России
Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник подготовил обращение к президенту Владимиру Путину с просьбой рассмотреть вопрос о принятии ЛНР в состав России на правах нового региона, сообщил Луганскинформцентр.
По словам Пасечника, он надеется, что «сегодня-завтра» поедет в Москву.
Референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской и части Запорожской области Украины (российские войска контролируют ее юг и центральную часть, а административный центр — город Запорожье — остается под контролем Украины) проводятся с 23 по 27 сентября. Первые четыре дня голосование шло на придомовых территориях и в общественных местах, а в последний день проходит на избирательных участках.
По данным Луганскинформцентра, всего на территории ЛНР был организован 461 участок для голосования, в российских регионах — 201 (в России участки были открыты для беженцев).
Президент Владимир Путин заявил, что российские власти поддержат решение, которое будет принято на референдуме.
В конце февраля Москва признала независимость ЛНР и ДНР. Украина считает эти территории оккупированными и неоднократно заявляла, что намерена их вернуть. Референдумы этой позиции не поменяли, подчеркнул президент Украины Владимир Зеленский.
Западные страны после признания Россией ДНР и ЛНР ввели санкции. В связи с референдумами ЕС готовит новый пакет ограничительных мер.