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В Донбассе, Херсоне и Запорожье назвали данные по голосованию в России

Более 97% проголосовавших на 600 российских участках одобрили вступление республик Донбасса и двух южных регионов Украины в состав России, обработано не более 20% протоколов. Путин обещал поддержать результаты голосования
Фото: AP
Фото: AP

Большинство проголосовавших на территории России в рамках референдумов в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях поддержали вступление в состав России, следует из предварительных данных подсчета избиркомами, передает «Интерфакс».

  • В ЛНР за вхождение в состав России на участках, расположенных на территории России, проголосовали 97,79% избирателей, обработаны 14,07% протоколов.
  • В ДНР вхождение в состав России на участках, расположенных на территории России, поддержали 98,05% избирателей, обработаны 16,06% протоколов.
  • В Херсонской области на участках, расположенных на территории России, вхождение в состав России поддержали 97,47% избирателей, обработаны 12% протоколов.
  • В Запорожской области на участках, расположенных на территории России, вхождение в состав России поддержали 98% избирателей, обработаны 20% протоколов.

На российской территории работают более 600 избирательных участков для голосования, говорила председатель Центризбиркома Элла Памфилова. Больше всего из них открылись на юге страны, в Ростовской области к 21 сентября (за два дня до референдума) планировали открыть 135 участков. «Мы помогли, содействовали организации голосования в России всех тех, кто по воле судьбы оказался здесь», — говорила Памфилова.

Референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Главное
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Фото:Александр Ермоченко / Reuters

Президент Владимир Путин обещал поддержать итоги референдумов, в своем обращении к россиянам 21 сентября он заявил об отсутствии «морального права отдать близких нам людей на растерзание палачам». «Не можем не откликнуться на их искреннее стремление самим определять свою судьбу», — подчеркнул он. Во время этого же обращения Путин объявил о введении в России частичной мобилизации и пообещал защищать страну всеми имеющимися средствами.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин пообещал, что нижняя палата поддержит результаты голосования. Совет Федерации может рассмотреть вхождение ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России уже 4 октября, если итоги голосования будут соответствующими, рассказала спикер Валентина Матвиенко.

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Присоединение Крыма к России в 2014 году не было признано Украиной и большинством других стран мира, США, Турция и Сербия уже заявили, что результаты голосования в Донбассе, Запорожье и Херсонщине также признаны не будут. Власти Казахстана заявили о приверженности территориальной целостности государств.

Власти Сербии указали, что признание итогов референдумов противоречило бы национальным интересам страны, а американский президент Джо Байден назвал голосование «фикцией, ложным предлогом для попыток аннексии частей Украины силой». Госсекретарь Энтони Блинкен при этом заявил о праве Украины вернуть занятые российскими властями регионы страны обратно под свой контроль.

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
ДНР ЛНР Херсонская область Запорожская область Референдум вхождение в состав России
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