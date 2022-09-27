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Военная операция на Украине ,  
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Пасечник не исключил введения в ЛНР и ДНР военного положения

В России «есть кому принимать решение» о введении военного положения, заявил Пасечник. Глава Крыма Аксенов допускал, что в ДНР, ЛНР и подконтрольных Москве территориях Запорожской и Херсонской областей могут ввести режим КТО

Руководство Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) в случае их вхождения в состав России будет принимать решение о введении военного положения на этих территориях вместе с российским руководством, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник, отвечая на вопрос ТАСС.

Он заявил, что если участники референдума выскажутся за присоединение к России, республики станут ее субъектами. В России, по словам главы ЛНР, «есть кому принимать это решение». «Поэтому мы просто будучи людьми военными, хоть и не покоренными, но исполняющими четко приказы, выполним любое распоряжение <...> Будем принимать решение вместе», — сказал Пасечник.

Аксенов допустил контртеррористическую операцию после референдумов
Политика
Фото:Владимир Гердо / ТАСС

Замглавы комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный в свою очередь допустил, что «на территориях новых субъектов» после референдумов могут ввести режим контртеррористической операции (КТО). Такое же предположение высказал глава Крыма Сергей Аксенов, заявив, что Россия «фактически будет проводить уже не СВО, а контртеррористическую операцию на своих территориях».

Россия признала независимость ЛНР и ДНР 22 февраля, а два дня спустя начала военную операцию на Украине. В ходе боевых действий российские военные взяли под контроль части Херсонской и Запорожской областей Украины; там сформированы пророссийские военно-гражданские администрации (ВГА). Сейчас ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская ВГА одновременно проводят референдумы о вхождении в состав России, последний день голосования — 27 сентября.

Российские власти пообещали, что поддержат «решение о своем будущем», которое примут участники голосования. Украина называет эти территории незаконно оккупированными и подчеркивает, что «будет в дальнейшем освобождать их, что бы там ни говорили в России». США и страны Европы осудили проведение референдумов, заявив, что оно противоречит международным нормам, пообещали, что не признают их результаты, и предупредили Россию о новых санкциях.

По данным российских информагентств, 30 сентября президент России Владимир Путин может обратиться с посланием Федеральному собранию, а за день до этого Совфед рассмотрит договор и законопроект «о вхождении в состав России новых субъектов». В Кремле заявляют, что решение о введении военного положения в стране «на настоящий момент не принималось».

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