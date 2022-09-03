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Регулятор ФРГ не увидел в дефекте турбины причину остановить Nord Stream

Регулятор ФРГ: найденный Россией дефект турбины — не повод остановить «Северный поток»
По данным немецкого регулятора, неисправности турбины «Северного потока», о которых сообщила Россия, «не являются технической причиной прекращения эксплуатации». Об этом же говорит и Siemens
«Газпром» GAZP ₽252,8 +1,48% Купить
Компрессорная&nbsp;станция &laquo;Портовая&raquo;
Компрессорная станция «Портовая» (Фото: Алексей Куденко / РИА Новости)

Федеральное сетевое агентство Германии (Bundesnetzagentur, BNetzA) не считает, что из-за неисправности турбины «Северного потока», о которой накануне сообщил «Газпром», следовало полностью остановить прокачку по трубопроводу.

«Российская сторона не возобновляла поставки газа по «Северному потоку-1», ссылаясь на предполагаемые неисправности на компрессорной станции «Портовая». По данным Федерального сетевого агентства, заявленные российской стороной дефекты не являются технической причиной прекращения эксплуатации», — говорится в сообщении регулятора.

BNetzA заявило, что, несмотря на напряженную ситуацию, «Германия лучше подготовлена к прекращению поставок из России», чем несколько месяцев назад. Ведомство заявило о прогрессе Берлина при поиске альтернативных маршрутов поставок топлива и заполнении подземных хранилищ: к концу августа, по данным регулятора, они были наполнены более чем на 80%.

«Газпром» полностью остановил «Северный поток» на неопределенный срок
Экономика
Фото:Анатолий Мальцев / EPA / ТАСС

С 31 августа «Газпром» полностью прекратил прокачку по «Северному потоку» для проведения планового ремонта; работы должны были завершиться 3 сентября. Однако за день до этого российская компания сообщила, что при техобслуживании турбины была обнаружена утечка масла. «Газпром» получил предупреждение Ростехнадзора, что обнаруженные неисправности «не позволяют обеспечить безопасную безаварийную эксплуатацию газотурбинного двигателя». Из-за этого газопровод остановили до устранения всех замечаний к работе оборудования. Предполагаемую дату возобновления прокачки в компании не назвали.

На следующий день российская компания заявила, что Siemens Energy участвует в ремонтных работах, готова устранять неисправности турбин для газопровода, «только ремонтировать негде». В Siemens в ответ сообщили, что не получали от российской стороны заявку на проведение работ, но готовы приступить к ним, передает Reuters.

Немецкая компания также добавила, что утечка, о которой сообщил «Газпром», обычно не влияет на работу турбины, эту неисправность можно устранить, не приостанавливая «Северный поток».

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С середины лета поставки по «Северному потоку» сократились до 20% от максимальной пропускной способности, «Газпром» объяснил это проблемами с турбинами. Власти ФРГ и Siemens считают, что падение объемов прокачки связано с политическими причинами, Москва это отрицает.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Германия Siemens Северный поток поставки газа турбины
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