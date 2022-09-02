Siemens Energy заявила об отсутствии техпричин для остановки Nord Stream

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 сентября
EUR ЦБ: 60,22 (-0,07) Инвестиции, 02 сен, 16:05
Курс доллара на 3 сентября
USD ЦБ: 60,37 (+0,13) Инвестиции, 02 сен, 16:05
Метод Красного: как американец сделал $1,3 млрд на бизнесе по перепродаже Pro, 00:00
Футбольные мифы о Горбачеве. Как президент СССР прославил английский клуб Спорт, 00:00
Бывший футболист «Рубина» стал игроком месяца в чемпионате Италии Спорт, 02 сен, 23:55
Посол Евросоюза в России покинул свой пост Политика, 02 сен, 23:53
Профилактика мании: как снизить зависимость от азартных игр Партнерский проект, 02 сен, 23:44
В партии Шольца выступили за мирную инициативу по Украине Политика, 02 сен, 23:42
Бежавший экс-президент Шри-Ланки вернулся в страну Политика, 02 сен, 23:29
Кокорин остался доволен дебютом в кипрском «Арисе» Спорт, 02 сен, 23:22
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Как снизить число нетрезвых водителей на дорогах Партнерский проект, 02 сен, 23:15
Siemens Energy заявила об отсутствии техпричин для остановки Nord Stream Политика, 02 сен, 23:13
Турагентствам запретили запрашивать финские визы в отсутствие заявителя Политика, 02 сен, 23:05
Спасение застревающих: как сделать российские лифты безопаснее Партнерский проект, 02 сен, 22:49
«Спартак» выиграл первый матч в сезоне после вбрасывания Валиевой Спорт, 02 сен, 22:26
Сортировка как обязанность: как избавиться от свалок в России Партнерский проект, 02 сен, 22:21
Война санкций ,  
0 

Siemens Energy заявила об отсутствии техпричин для остановки Nord Stream

В компании пояснили, что такие утечки, о которых заявил «Газпром», «обычно не влияют на работу турбины и могут быть устранены на месте», и выразили готовность к техработам
«Газпром» GAZP ₽252,8 +1,48% Купить

В немецкой компании Siemens Energy, которая обслуживает турбины для газопровода «Северный поток», не увидели в заявлении «Газпрома» о прекращении прокачки технических причин, сказал РБК представитель компании.

«Такие утечки обычно не влияют на работу турбины и могут быть устранены на месте. Это рутинная процедура при ремонтных работах. В прошлом возникновение такого типа утечек не приводило к остановке», — отметили там.

Siemens Energy выразила готовность к техническим работам.

В компании напомнили, что неоднократно говорили о наличии дополнительных турбин на КС «Портовая», которых достаточно для работы «Северного потока».

«Газпром» полностью остановил «Северный поток» на неопределенный срок
Экономика
Фото:Анатолий Мальцев / EPA / ТАСС

«Газпром» полностью остановил газопровод «Северный поток», прокачка по которому была приостановлена на ремонт, из-за утечки масла. Ее обнаружили при проведении техобслуживания турбины. Ростехнадзор предупредил, что обнаруженные неисправности «не позволяют обеспечить безопасную безаварийную эксплуатацию газотурбинного двигателя».

31 августа прокачка газа по трубопроводу была остановлена из-за ремонта единственного рабочего газоперекачивающего агрегата на компрессорной станции «Портовая», сообщал «Газпром». Подачу газа планировалось восстановить 3 сентября.

Читайте на РБК Pro
Pro
Почему студенческие займы могут разогнать инфляцию в США
Статьи
Pro
Фото: Charlie Riedel / AP Имя нам регион: удаленка заменяет в компаниях москвичей провинциалами
Статьи
Pro
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС С бенефициаров банкротов теперь можно будет взыскать налоговую недоимку
Кейсы
Pro
Фото: fizkes / Shutterstock Сотрудники нужны, работу не найти: что произойдет с рынком труда осенью
Статьи
Pro
Фото: David Ramos / Getty Images После отпуска хочется уволиться. Когда это желание — самообман
Инструкции
Pro
Фото: Matt Cardy / Getty Images Утечка мозгов в ИТ-сфере может обернуться серьезной проблемой для России
Прогнозы
Pro
Фото: Shutterstock В 2023 году введут единый налоговый платеж. Какие у него плюсы и минусы
Статьи
Pro
Фото: Pablo Heimplatz / Unsplash Как вести семейный бюджет так, чтобы дело не дошло до развода
Инструкции

С конца июля поставки по «Северному потоку» сократились до 20% от максимальной пропускной способности из-за проблем с турбинами. Один из двигателей застрял в Канаде, где находился на ремонте, из-за санкций этой страны против России. Оттава в итоге согласилась отправить турбину в Россию через ФРГ, чтобы обойти санкции, однако в «Газпроме» заявили, что это решение без согласия российской стороны не соответствует условиям контракта с британской компанией Industrial Turbine Company (UK) Limited (входит в группу компаний Siemens Energy) на ремонт турбин.

В Siemens Energy, в свою очередь, говорили, что турбина готова к эксплуатации и ее могут отправить «Газпрому» немедленно, если российская компания того захочет. В компании считают, что прокачку «Газпром» сократил по политическим причинам, Москва это обвинение неоднократно отвергала.

Авторы
Теги
Елена Чернышова, Тимофей Дзядко Тимофей Дзядко
газовые турбины Северный поток Газпром Siemens
Материалы по теме
Siemens Energy объяснила заявление Канады о передаче шести турбин ФРГ
Политика
«Газпром» опроверг наличие у Канады турбин для «Северного потока»
Политика
«Газпром» предложил включить турбине Siemens песню Breaking the Law
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter