Siemens Energy заявила об отсутствии техпричин для остановки Nord Stream

В компании пояснили, что такие утечки, о которых заявил «Газпром», «обычно не влияют на работу турбины и могут быть устранены на месте», и выразили готовность к техработам

В немецкой компании Siemens Energy, которая обслуживает турбины для газопровода «Северный поток», не увидели в заявлении «Газпрома» о прекращении прокачки технических причин, сказал РБК представитель компании.

«Такие утечки обычно не влияют на работу турбины и могут быть устранены на месте. Это рутинная процедура при ремонтных работах. В прошлом возникновение такого типа утечек не приводило к остановке», — отметили там.

Siemens Energy выразила готовность к техническим работам.

В компании напомнили, что неоднократно говорили о наличии дополнительных турбин на КС «Портовая», которых достаточно для работы «Северного потока».

«Газпром» полностью остановил газопровод «Северный поток», прокачка по которому была приостановлена на ремонт, из-за утечки масла. Ее обнаружили при проведении техобслуживания турбины. Ростехнадзор предупредил, что обнаруженные неисправности «не позволяют обеспечить безопасную безаварийную эксплуатацию газотурбинного двигателя».

31 августа прокачка газа по трубопроводу была остановлена из-за ремонта единственного рабочего газоперекачивающего агрегата на компрессорной станции «Портовая», сообщал «Газпром». Подачу газа планировалось восстановить 3 сентября.

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С конца июля поставки по «Северному потоку» сократились до 20% от максимальной пропускной способности из-за проблем с турбинами. Один из двигателей застрял в Канаде, где находился на ремонте, из-за санкций этой страны против России. Оттава в итоге согласилась отправить турбину в Россию через ФРГ, чтобы обойти санкции, однако в «Газпроме» заявили, что это решение без согласия российской стороны не соответствует условиям контракта с британской компанией Industrial Turbine Company (UK) Limited (входит в группу компаний Siemens Energy) на ремонт турбин.

В Siemens Energy, в свою очередь, говорили, что турбина готова к эксплуатации и ее могут отправить «Газпрому» немедленно, если российская компания того захочет. В компании считают, что прокачку «Газпром» сократил по политическим причинам, Москва это обвинение неоднократно отвергала.