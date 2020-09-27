Парламент Азербайджана одобрил ввод военного положения

Ранее военное положение и всеобщую мобилизацию объявили в Армении и самопровозглашенной республике Нагорный Карабах. Минобороны Азербайджана сообщало, что необходимости в дополнительном призыве нет

Здание Милли Меджлиса (Парламента) Азербайджана в Баку (Фото: Егор Алеев / ТАСС)

В Азербайджане будет введено военное положение, в части городов и регионов объявят комендантский час. К такому решение пришло Национальное собрание Азербайджана во время экстренного заседания, сообщает агентство APA со ссылкой на депутата Хикмата Бабаоглу.

В течение 48 часов решение должен одобрить президент страны Ильхам Алиев.

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