Конфликт Армении и Азербайджана , 27 сен, 17:11
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Парламент Азербайджана одобрил ввод военного положения
Ранее военное положение и всеобщую мобилизацию объявили в Армении и самопровозглашенной республике Нагорный Карабах. Минобороны Азербайджана сообщало, что необходимости в дополнительном призыве нет
Здание Милли Меджлиса (Парламента) Азербайджана в Баку
В Азербайджане будет введено военное положение, в части городов и регионов объявят комендантский час. К такому решение пришло Национальное собрание Азербайджана во время экстренного заседания, сообщает агентство APA со ссылкой на депутата Хикмата Бабаоглу.
В течение 48 часов решение должен одобрить президент страны Ильхам Алиев.
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