Азербайджан заявил об отсутствии необходимости во всеобщей мобилизации

Здание Министерства обороны Азербайджана (Фото: wwwmodgovaz / Facebook)

Вооруженные силы Азербайджана хорошо укомплектованы, в связи с чем нет необходимости объявлять всеобщую мобилизацию в стране. Об этом сообщается на сайте азербайджанского Минобороны.

Согласно сообщению, в связи с обострившимся конфликтом в Нагорном Карабахе в военные комиссии поступают многочисленные обращения от жителей Азербайджана, желающих воевать и оказывать необходимую помощь.

Тем не менее, ВС Азербайджана укомплектованы в соответствии с требованиями законодательства, заверили в ведомстве. Государственная служба по мобилизации и призыву на военную службу в случае необходимости может задействовать военнослужащих, находящиеся в резерве, но «сегодня нет оснований для такой необходимости».

Госслужба по мобилизации выразила благодарность жителям Азербайджана за высокий патриотизм.