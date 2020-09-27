Армения назвала действия Азербайджана объявлением войны армянскому народу

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что народ его страны ожидал это и готов к войне. Ранее Армения ввела военное положение и объявила всеобщую мобилизацию

Никол Пашинян (Фото: primeminister.am)

Азербайджан объявил войну всему народу Армении, который был готов к подобному исходу событий. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, текст его обращения к гражданам Армении опубликован на сайте правительства страны.

«Это война, объявленная армянскому народу. Это война против нашей независимости, свободы и достоинства. Армянский народ готов к этой войне», — сообщил он.

По словам политика, власти Азербайджана долгое время подогревали «вражду и ненависть» в своих гражданах, что должно было неизбежно привести к войне.

«Диктатура Азербайджана стала заложницей собственной антиармянской политики и сегодня пытается оправдать свои пропагандистские обещания разрешить карабахский конфликт военным путем», — пояснил Пашинян.

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