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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Пашинян обсудил с Путиным ситуацию в Карабахе

Российский лидер призвал не допустить дальнейшей эскалации противостояния и прекратить военные действия
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Алексей Никольский / ТАСС)

Премьер-министр Армении Никол Пашинян позвонил президенту России Владимиру Путину, они обсудили обострение конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом говорится на сайте Кремля.

«По инициативе армянской стороны состоялся телефонный разговор Владимира Путина с премьер-министром республики Армения Николом Пашиняном», — указано в сообщении.

Во время разговора Путин выразил серьезную озабоченность в связи с возобновлением широкомасштабных боевых столкновений. «Отмечено, что сейчас важно предпринять все необходимые усилия для того, чтобы не допустить дальнейшей эскалации противостояния, а главное — нужно прекратить военные действия», — отмечается в сообщении.

Конфликт Армении с Азербайджаном. Что важно знать
Политика
Фото:Armenian Defense Ministry / AP

Ранее ситуацию в Карабахе обсудили министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава армянского МИДа Джейхун Байрамов. Лавров выразил серьезную озабоченность из-за продолжения обстрелов и появления жертв, в частности среди мирных граждан.

В своем обращении к армянскому народу Пашинян просил сопредседателей минской группы ОБСЕ обратить внимание на происходящее. Сопредседателями группы являются Россия, Франция и США.

В июле Армения и Азербайджан уже вели боевые действия на участке границы в Нагорном Карабахе, которые привели к потерям у обеих сторон. Тогда Россия призывала Ереван и Баку к сдержанности и заявляла о недопустимости эскалации конфликта.

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Автор
Анна Громова
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