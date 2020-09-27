Пашинян обсудил с Путиным ситуацию в Карабахе

Российский лидер призвал не допустить дальнейшей эскалации противостояния и прекратить военные действия

Владимир Путин (Фото: Алексей Никольский / ТАСС)

Премьер-министр Армении Никол Пашинян позвонил президенту России Владимиру Путину, они обсудили обострение конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом говорится на сайте Кремля.

«По инициативе армянской стороны состоялся телефонный разговор Владимира Путина с премьер-министром республики Армения Николом Пашиняном», — указано в сообщении.

Во время разговора Путин выразил серьезную озабоченность в связи с возобновлением широкомасштабных боевых столкновений. «Отмечено, что сейчас важно предпринять все необходимые усилия для того, чтобы не допустить дальнейшей эскалации противостояния, а главное — нужно прекратить военные действия», — отмечается в сообщении.

Ранее ситуацию в Карабахе обсудили министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава армянского МИДа Джейхун Байрамов. Лавров выразил серьезную озабоченность из-за продолжения обстрелов и появления жертв, в частности среди мирных граждан.