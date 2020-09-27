Армения объявила призыв военнослужащих запаса в возрасте до 55 лет

Фото: Мелик Багдасарян / Photolure / ТАСС

Власти Армении объявили мобилизационный призыв солдат запаса на фоне обострения ситуации в Нагорном Карабахе, сообщается в решении правительства.

«Объявляется мобилизационный призыв лиц офицерского, прапорщического и рядового состава запаса в возрасте до 55 лет», — говорится в документе.

27 сентября власти ввели в стране военное положение и объявили всеобщую мобилизацию. Премьер-министр Никол Пашинян призвал весь персонал, относящийся к войскам Армении, явиться в их территориальные военные комиссии.

Военное положение ввел и Нагорный Карабах. Глава непризнанной республики Араик Арутюнян объявил всеобщую мобилизацию лиц старше 18 лет.