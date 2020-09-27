Конфликт Армении с Азейрбайджаном. Что важно знать

Утром в воскресенье на границе Армении и Азербайджана возобновились бои. Армения ввела военное положение и объявила всеобщую мобилизацию. Сообщается о жертвах с той и с другой стороны

Фото: Armenian Defense Ministry / AP

Что случилось

Рано утром в воскресенье, 27 сентября, на границе Армении и Азербайджана снова начались бои.

Об обстреле Азербайджаном города Степанакерт и других населенных пунктов Нагорного Карабаха из систем залпового огня «Град» рассказал пресс-секретарь президента непризнанной республики Ваграм Погосян в Facebook. Омбудсмен непризнанной Нагорно-Карабахской республики сообщил, что в результате обстрела со стороны азербайджанских военных погибли женщина и ребенок.

Армения и Азербайджан обвинили в нарушении перемирия друг друга. Баку заявил о масштабных обстрелах населенных пунктов со стороны Армении вдоль границы двух стран.

По данным Минобороны Азербайджана, около 6:00 по местному времени (7:00 мск) войска Армении обстреляли из минометов и артиллерии несколько населенных пунктов вдоль границы двух стран. Речь идет о селе Гапанлы Тертерского района, селах Чыраглы и Орта Гервенд Агдамского района, селах Алханлы и Шукюрбейли Физулинского района и селе Джоджуг Марджанлы Джебраильского района. «Среди мирного населения имеются убитые и раненые», — говорится в сообщении Баку.

В Минобороны Армении, в свою очередь, возложили всю ответственность за столкновения на Азербайджан. По данным Еревана, армия Азербайджана нанесла удары на всей протяженности границы и первой начала обстрел территории Нагорного Карабаха. Военные силы Армении сообщили о двух сбитых азербайджанских вертолетах и трех беспилотных летательных аппаратах. Баку подтвердил потерю одного вертолета.

Что будет дальше

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил о жертвах и пострадавших среди мирного населения и азербайджанских военных. «Их кровь не останется неотомщенной», — заявил он и добавил, что армии Азербайджана удалось уничтожить большое количество техники военных сил Армении.

Нагорный Карабах ввел военное положение. Глава непризнанной республики Араик Арутюнян объявил всеобщую мобилизацию лиц старше 18 лет.

Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. «По решению правительства, в Армении объявляется военная обстановка и всеобщий военный сбор», — написал премьер Армении Никол Пашинян у себя в Facebook. Все, кто имеет отношение к войскам страны, призываются явиться в территориальные военные комиссии.

Как отреагировало международное сообщество

МИД России призвал стороны немедленно прекратить огонь и приступить к переговорам для стабилизации ситуации.

Турция поддержала в конфликте Азербайджан: пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын заявил, что Анкара поддерживает Баку и осуждает Ереван за нарушение перемирия.

Когда обострился конфликт

Конфликт между двумя странами обострился в июле 2020 года, когда военные двух стран начали обстреливать позиции друг друга на границе. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня. На протяжении последних двух недель конфликт интенсифицировался: стороны обменивались ударами с применением тяжелого вооружения с потерями в армиях обеих стран.

Противостояние из-за Нагорного Карабаха длится между Ереваном и Баку почти 30 лет. Карабах, чье население составляют преимущественно армяне, провозгласил независимость от Азербайджана в 1991 году. С 1992 по 1994 год Азербайджан пытался вернуть его под свой контроль, однако в итоге страны договорились о прекращении огня. Азербайджан не признает самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую Республику, а на линии разграничения происходят конфликты.