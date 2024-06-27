В Польше заявили о возможном аресте платежей в адрес «Газпрома»

Orlen находится в споре с «Газпромом» по поводу долгосрочного контракта, пишет Reuters. Угроза ареста средств уже побудила Будапешт издать указ о защите платежей MVM CEEnergy, в SPP также упоминали аналогичные меры Братиславы

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Крупнейшая польская энергетическая компания Orlen предупредила три газовые компании из Венгрии, Словакии и Австрии, импортирующие российский газ, что их платежи «Газпрому» могут попасть под арест, сообщил Reuters со ссылкой на источники, знакомых с ситуацией. Ключевыми импортерами российского газа являются MVM CEEnergy в Венгрии, SPP — в Словакии и OMV — в Австрии.

Предупреждения в письмах, отправленных более месяца назад, связаны с претензиями о возмещении убытков, которые Польша понесла после того, как она лишилась поставок газа из России в 2022 году, уточнили агентству два источника, знакомые с письмами.

Orlen заявила, что по-прежнему находится в споре с «Газпромом» относительно долгосрочного газового контракта, передает Reuters. Польская компания требует более $350 млн от MVM CEEnergy в качестве обеспечения «долга» «Газпрома», отметил источник агентства со ссылкой на решение суда Варшавы.

РБК направил запрос в пресс-службу «Газпрома».

По словам одного из собеседников Reuters, предупреждения Orlen побудили Будапешт в мае издать указ, направленный на предотвращение ареста платежей MVM CEEnergy «Газпрому». Власти страны указали, что такая ситуация поставит под угрозу энергоснабжение Венгрии.

26 июня в SPP также заявили, что недавние изменения в законодательстве защищают ее от возможного ареста импортируемого ею российского газа или связанных с этим претензий. В конце мая OMV в свою очередь предупредила трейдеров, что европейский суд может заставить приостановить платежи австрийской нефтегазовой компании «Газпрому».

Europol Gaz в мае 2023 года подала иск к «Газпрому» на 6 млрд злотых (более $1,4 млрд), требуя возместить потери из-за нарушений условий контрактов. В марте российская компания подавала иски в Арбитражный суд Санкт-Петербурга в отношении Europol Gaz и Orlen.