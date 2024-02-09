Путин обвинил Польшу в закрытии газопровода «Ямал — Европа»
Власти Польши закрыли газопровод «Ямал — Европа», через который в Германию можно поставлять большой поток газа, заявил президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.
«Еще один маршрут через Польшу, «Ямал — Европа» называется, тоже большой поток можно осуществлять. Польша закрыла его, но Польша с руки клюет у немцев, из общеевропейских фондов деньги получает», — отметил Путин.
По его словам, основным донором этих фондов является Германия, которая «кормит Польшу в известной степени». «А те взяли и закрыли маршрут на Германию. Зачем?» — сказал президент.
Мощность газопровода «Ямал — Европа» составляет почти 33 млрд куб. м, он является третьим по этой величине после двух «Северных потоков», которые не функционируют после разрушения. Длина — более 2 тыс. км. Трубопровод идет от Торжка через Смоленск по территории Белоруссии и Польши и заканчивается в немецком Франкфурте-на-Одере. На территории Польши проходит 683 км трубопровода, а также находятся пять компрессорных станций: «Чеханув», «Шамотулы», «Замбрув», «Влоцлавек», «Кондратки».
EuRoPol GAZ — совместное предприятие российского «Газпрома» и польской компании PGNiG, собственника польского участка трубопровода «Ямал — Европа». Польской компании прямо и косвенно принадлежали 51,18% СП, российской — 48,82%. В апреле 2022 года Польша ввела санкции против «Газпрома», а в ноябре 2022 года Варшава ввела внешнее управление в отношении доли «Газпрома» в EuRoPol GAZ.
Россия приняла ответные меры, под которые попала EuRoPol GAZ и другие бывшие дочки «Газпрома». Официальный представитель компании Сергей Куприянов заявил в мае 2022 года, что санкции Москвы сделали невозможным транзит газа по трубопроводу «Ямал — Европа».
В октябре 2023 года польская государственная нефтяная компания Orlen приобрела участок газопровода, который принадлежал EuRoPol GAZ. Orlen заявила, что по условиям соглашения EuRoPol GAZ выкупит акции «Газпрома», а Orlen получит контроль над транзитной газопроводной системой.
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