Польша ввела санкции против «Газпрома», 1С и Wildberries

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииКрипто
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Крипто
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 апреля
EUR ЦБ: 77,47 (-2,56) Инвестиции, 02:26
Курс доллара на 26 апреля
USD ЦБ: 73,36 (-0,14) Инвестиции, 02:26
Почему из-за медосмотра можно потерять иностранного работника Pro, 13:59
Житель Александрова бросил в чиновников похожий на гранату предмет Общество, 13:57
Чемпион Игр оценил претензии FINA по участию Рылова в чемпионате России Спорт, 13:55
Что происходит на загородном рынке аренды домов в Подмосковье Недвижимость, 13:49
Тарасова поддержала проведение российского Гран-при по фигурному катанию Спорт, 13:46
Эрдоган предложил Путину провести встречу с Зеленским Политика, 13:46
Военная операция на Украине. Главное Политика, 13:46
Брокер Альфа-банка разрешил переводить ИИС целиком для сохранения льгот Инвестиции, 13:42
Генпрокурор предложил запретить демонстрацию экстремистской символики Политика, 13:38
Генпрокурор предложил внести в законы ограничения в отношении криптовалют Крипто, 13:36
Кибератаки, взломы и фишинг: как защитить интернет-магазин РБК и МегаФон, 13:35
Уайлд назвал глупыми выступающих за отстранение россиян иностранцев Спорт, 13:21
Volkswagen назвал характеристики нового Amarok Авто, 13:18
Бывший медиаменеджер «Спартака» назвал причины ухода из клуба Спорт, 13:15
Откройте брокерский счет
в ИК «Фридом Финанс»

Аналитика от профессионалов

Надежная инфраструктура

Актуальные инвестиционные идеи
Подробнее
Реклама
Война санкций ,  
0 

Польша ввела санкции против «Газпрома», 1С и Wildberries

В первый санкционный список Варшавы с начала спецоперации попали бизнесмены, в том числе Олег Дерипаска, Евгений Касперский и основательница Wildberries Татьяна Бакальчук. Прежде власти Польши заявляли о неэффективности санкций
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

МВД Польши ввело санкции против российских физических и юридических лиц.

В санкционном списке 50 пунктов, в него попали бизнесмены, в том числе:

  • Олег Дерипаска;
  • основательница Wildberries Татьяна Бакальчук;
  • совладелец «Альфа-Групп» Михаил Фридман;
  • основатель группы «Сафмар» Михаил Гуцериев и его брат Саит-Салам Гуцериев;
  • крупнейший акционер «Акрона» Вячеслав Кантор;
  • гендиректор Kaspersky Евгений Касперский;
  • бывший владелец «Еврохима» и СУЭК Андрей Мельниченко и его жена Александра;
  • владелец «Северстали» Алексей Мордашов;
  • глава «Роснефти» Игорь Сечин;
  • основатель 1С Борис Нуралиев;
  • член правления «PhosAgro Polska» Тимур Рашидов»;
  • основатель группы «Ренова» Виктор Вексельберг.

Кроме того, Польша ввела санкции против руководителя фракции «Новые люди» в Госдуме Алексея Нечаева.

Польша передала Киеву вооружение на $1,6 млрд
Политика
Фото:Nariman El-Mofty / AP

Оказавшиеся под санкциями компании включают «Газпром», «Новатэк» и Novatek Green Energy, «Акрон» и его дочерние Rainbee Holdings и Norica Holding, «КамАЗ», «Лаборатория Касперского» и Kaspersky Store, Wildberries, 1С-Poland, «Еврохим Польша», Sulzer Turbo Services Poland, Sulzer Pumps Wastewater Poland, СУЭК Polska, «Северсталь Дистрибуция», Phosint Limited, «ФосАгро» и «ФосАгро Polska», Negrino Limited, Opansa Enterprises, Medmix Poland, Maga Foods, KTK Polska, IRL Polska, GO Sport Polska, Faberlic Europe и польское отделение Faberlic Baltija, принадлежащая СУЭКу Barter Coal, Axioma DR IT.

Польша также ввела санкции против «Белоруснефти».

Читайте на РБК Pro
Pro
Разворот на 180 градусов: чем и с кем Россия будет торговать теперь
Прогнозы
Pro
Айти не найти: что ударит по рынку труда сильнее отъезда программистов
Статьи
Pro
Фото: Kirill Pershin / Unsplash «Теперь Россия — это Крым»: опыт развития бизнеса под жесткими санкциями
Прогнозы
Pro
Фото: Shutterstock Европейские порты закрыты для России. Как теперь везти товары из Китая
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Как выявить спад в экономике по длине юбок и спросу на трусы и помаду
Статьи
Pro
Фото: Joe Raedle / Getty Images Почему ослабли позиции банков США и какие риски сегодня у инвесторов
Статьи
Pro
Фото: China Photos / Getty Images Вам необходимо снизить фонд оплаты труда. Как сделать это законно
Инструкции
Pro
Какие налоговые послабления граждане и компании получат в 2022-2023 годах
Статьи

Санкционный список — первый принятый Польшей после начала российской военной операции. Евросоюз с начала военных действий ввел несколько пакетов санкций, ограничения коснулись крупных компаний и бизнесменов, а также экспорта и импорта.

Премьер Польши Матеуш Моравецкий в начале апреля говорил, что введенные против России санкции не работают, «лучшим доказательством этого является курс рубля».

Материалы к статье
Авторы
Теги
Евгения Воропаева Евгения Воропаева
Польша санкции Газпром
Откройте брокерский счет
в ИК «Фридом Финанс»

Аналитика от профессионалов

Надежная инфраструктура

Актуальные инвестиционные идеи
Подробнее
Реклама
Материалы по теме
В ЕК сообщили детали подготовки «умных санкций» против России
Политика
Аналитики оценили потери Великобритании от антироссийских санкций
Экономика
Bloomberg узнал о планах США ввести санкции против Абрамовича
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter