Польша ввела санкции против «Газпрома», 1С и Wildberries
МВД Польши ввело санкции против российских физических и юридических лиц.
В санкционном списке 50 пунктов, в него попали бизнесмены, в том числе:
- Олег Дерипаска;
- основательница Wildberries Татьяна Бакальчук;
- совладелец «Альфа-Групп» Михаил Фридман;
- основатель группы «Сафмар» Михаил Гуцериев и его брат Саит-Салам Гуцериев;
- крупнейший акционер «Акрона» Вячеслав Кантор;
- гендиректор Kaspersky Евгений Касперский;
- бывший владелец «Еврохима» и СУЭК Андрей Мельниченко и его жена Александра;
- владелец «Северстали» Алексей Мордашов;
- глава «Роснефти» Игорь Сечин;
- основатель 1С Борис Нуралиев;
- член правления «PhosAgro Polska» Тимур Рашидов»;
- основатель группы «Ренова» Виктор Вексельберг.
Кроме того, Польша ввела санкции против руководителя фракции «Новые люди» в Госдуме Алексея Нечаева.
Оказавшиеся под санкциями компании включают «Газпром», «Новатэк» и Novatek Green Energy, «Акрон» и его дочерние Rainbee Holdings и Norica Holding, «КамАЗ», «Лаборатория Касперского» и Kaspersky Store, Wildberries, 1С-Poland, «Еврохим Польша», Sulzer Turbo Services Poland, Sulzer Pumps Wastewater Poland, СУЭК Polska, «Северсталь Дистрибуция», Phosint Limited, «ФосАгро» и «ФосАгро Polska», Negrino Limited, Opansa Enterprises, Medmix Poland, Maga Foods, KTK Polska, IRL Polska, GO Sport Polska, Faberlic Europe и польское отделение Faberlic Baltija, принадлежащая СУЭКу Barter Coal, Axioma DR IT.
Польша также ввела санкции против «Белоруснефти».
Санкционный список — первый принятый Польшей после начала российской военной операции. Евросоюз с начала военных действий ввел несколько пакетов санкций, ограничения коснулись крупных компаний и бизнесменов, а также экспорта и импорта.
Премьер Польши Матеуш Моравецкий в начале апреля говорил, что введенные против России санкции не работают, «лучшим доказательством этого является курс рубля».