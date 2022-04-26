Польша ввела санкции против «Газпрома», 1С и Wildberries

В первый санкционный список Варшавы с начала спецоперации попали бизнесмены, в том числе Олег Дерипаска, Евгений Касперский и основательница Wildberries Татьяна Бакальчук. Прежде власти Польши заявляли о неэффективности санкций

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

МВД Польши ввело санкции против российских физических и юридических лиц.

В санкционном списке 50 пунктов, в него попали бизнесмены, в том числе:

Олег Дерипаска;

основательница Wildberries Татьяна Бакальчук;

совладелец «Альфа-Групп» Михаил Фридман;

основатель группы «Сафмар» Михаил Гуцериев и его брат Саит-Салам Гуцериев;

крупнейший акционер «Акрона» Вячеслав Кантор;

гендиректор Kaspersky Евгений Касперский;

бывший владелец «Еврохима» и СУЭК Андрей Мельниченко и его жена Александра;

владелец «Северстали» Алексей Мордашов;

глава «Роснефти» Игорь Сечин;

основатель 1С Борис Нуралиев;

член правления «PhosAgro Polska» Тимур Рашидов»;

основатель группы «Ренова» Виктор Вексельберг.

Кроме того, Польша ввела санкции против руководителя фракции «Новые люди» в Госдуме Алексея Нечаева.

Оказавшиеся под санкциями компании включают «Газпром», «Новатэк» и Novatek Green Energy, «Акрон» и его дочерние Rainbee Holdings и Norica Holding, «КамАЗ», «Лаборатория Касперского» и Kaspersky Store, Wildberries, 1С-Poland, «Еврохим Польша», Sulzer Turbo Services Poland, Sulzer Pumps Wastewater Poland, СУЭК Polska, «Северсталь Дистрибуция», Phosint Limited, «ФосАгро» и «ФосАгро Polska», Negrino Limited, Opansa Enterprises, Medmix Poland, Maga Foods, KTK Polska, IRL Polska, GO Sport Polska, Faberlic Europe и польское отделение Faberlic Baltija, принадлежащая СУЭКу Barter Coal, Axioma DR IT.

Польша также ввела санкции против «Белоруснефти».

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Санкционный список — первый принятый Польшей после начала российской военной операции. Евросоюз с начала военных действий ввел несколько пакетов санкций, ограничения коснулись крупных компаний и бизнесменов, а также экспорта и импорта.

Премьер Польши Матеуш Моравецкий в начале апреля говорил, что введенные против России санкции не работают, «лучшим доказательством этого является курс рубля».