«Газпром» подал в суд на польские Europol Gaz и Orlen

«Газпром» подал иски в арбитражный суд против польских Europol Gaz и Orlen, суть претензий неизвестна. Компании владеют участком Ямал — Европа на территории республики. Ранее президент России обвинил Польшу в закрытии газопровода

Фото: Владислав Шатило / РБК

«Газпром» подал иски в Арбитражный суд Санкт-Петербурга в отношении польских компаний Europol Gaz и Orlen, следует из данных картотеки суда. В числе ответчиков также числятся Ernst and Young Global Limited и Earnst and Young Sp. z.o.o. Corporate Finance Sp. k.

Суть исковых требований там не отражена. РБК направил запрос в пресс-службу ПАО «Газпром».

Europol Gaz — совместное предприятие «Газпрома» (48,82%) и PGNiG (51,18%), владеющей участком газопровода Ямал — Европа на территории Польши. В апреле 2022 года Варшава ввела санкции против «Газпрома», а в ноябре — внешнее управление в отношении его доли в Europol Gaz. Российская сторона приняла ответные меры, под которые попала Europol Gaz и другие бывшие «дочки» «Газпрома». В частности, «Газпром» приостановил поставки газа в Польшу из-за отказа PGNiG оплачивать их в рублях. Ограничения Москвы сделали невозможным транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа, говорил официальный представитель российской компании Сергей Куприянов.

Газопровод Ямал — Европа считается третьим по величине после двух «Северных потоков», разрушенных в результате взрывов. Его мощность составляет порядка 33 млрд куб. м, длина — более 2 тыс. км. Трубопровод проходит от Торжка в Тверской области через Смоленск по территории Белоруссии и Польши и до немецкого Франкфурта-на-Одере. В частности, в Польше расположены пять компрессорных станций: «Кондратки», «Чеханув», «Влоцлавек», «Шамотулы» и «Замбрув».

В мае 2023 года Europol Gaz подала иск против «Газпрома» на 6 млрд злотых (около $1,4 млрд). Там посчитали большую часть этой суммы упущенной выгодой из-за остановки транзита российского газа по трубопроводу Ямал — Европа. «Газпром», в свою очередь, добился запрета для Europol Gaz на продолжение арбитражного разбирательства в Стокгольме, однако компания продолжила это делать. В ноябре 2023 года петербургский суд потребовал взыскать с нее свыше $1,5 млрд за неисполнение предписания. Участок газопровода Ямал — Европа в октябре 2023 года приобрела польская государственная нефтяная компания Orlen.