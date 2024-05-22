OMV предупредила трейдеров о риске лишиться российского газа

Если суд в ЕС заставит приостановить платежи OMV «Газпрому», то Австрия может лишиться поставок российского газа, сообщили в австрийской компании. Почти 90% ее импорта в стране приходятся на поставки из России

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Европейский суд может заставить приостановить платежи австрийской нефтегазовой компании OMV «Газпрому». Это следует из ее обращения трейдерам.

По информации импортера, решение суда, если оно будет исполнено в Австрии против OMV, потребует от компании платить по контракту на поставку газа «Газпром экспортом» другой европейской энергетической компании вместо «дочки» «Газпрома». По данным импортера, предупреждение связано с «решением иностранного суда, полученным крупной европейской энергетической компанией». «В настоящее время неизвестно, может ли произойти такое правоприменение и когда это произойдет», — добавили в австрийской компании.

OMV полагает, что если такое произойдет, то, вероятно, «Газпром экспорт» прекратит поставки газа по контракту, что отразится на австрийском газовом рынке. «Эта оценка основана на поведении «Газпром экспорта» в аналогичных ситуациях», — так австрийский импортер объяснил свой прогноз.

РБК направил запрос в пресс-службу «Газпрома».

OMV обещает, несмотря на потенциальную проблему, своим клиентам поставки газа из «альтернативных, нероссийских источников». OMV закупает газ на собственных производственных объектах в Норвегии и Австрии, а также у других производителей ресурса, в том числе и по контрактам на поставку СПГ, который регазифицируется на терминале GATE в Роттердаме.

Bloomberg сообщил, что за последние семь месяцев «Газпром» обеспечил более 80% австрийского импорта в рамках долгосрочного контракта, рассчитанного до 2040 года. По информации Kleine Zeitung, 98% импорта газа в Австрии в декабре 2023 года приходилось на российские поставки, в январе 2024-го этот показатель снизился до 97%, а в феврале — до 87%.

В государственном регуляторе рынков электроэнергии и природного газа в Австрии E-Control заявили, что прекращение поставок из России может привести к «краткосрочному» росту цен на газ.

Ранее Kleine Zeitung передавала, что глава Минэнерго Австрии Леоноре Гевесслер подготовила законопроект, который предусматривает полный отказ от российского газа к 2027–2028 «газовом году». В феврале она говорила, что намерена изучить варианты разрыва контрактов на поставку газа между OMV и «Газпромом».

Программа RePowerEU предполагает, что все страны ЕС к 2027 году обязаны целиком отказаться от российского газа.

В марте «Газпром» обратился с иском к OMV в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области, который запретил OMV Exploration & Production, «дочке» OMV, вести спор за рубежом с «Газпромом». Спор касался заявленных австрийской компанией убытков из-за недопоставок газа. «Газпром экспорт» не признал нарушение контрактов и правомерность заявленных требований Uniper о возмещении убытков.