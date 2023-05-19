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Польша потребовала от «Газпрома» $1,4 млрд за остановку транзита

Польская Europol Gaz потребовала в суде от «Газпрома» $1,4 млрд за прекращение транзита
Большую часть этой суммы Europol Gaz, владеющая польским участком газопровода Ямал — Европа, считает упущенной выгодой на период до 2045 года из-за прекращения транспортировки российского газа по трубопроводу
«Газпром» GAZP ₽174,04 -0,7% Купить
Фото: Саид Царнаев / РИА Новости
Фото: Саид Царнаев / РИА Новости

Польская компания Europol Gaz, владеющая польским участком газопровода Ямал — Европа, подала иск против «Газпрома» на 6 млрд злотых (более $1,4 млрд), сообщил вице премьер и министр по контролю за госактивами Польши Яцек Сасин в эфире TVP Info.

Большую часть этой суммы — свыше 5 млрд злотых — компания считает упущенной выгодой на период до 2045 года из-за прекращения транспортировки российского газа по трубопроводу, еще 850 млн злотых — это задолженность за транспортировку, сказал Сасин.

Иск рассмотрит Международный арбитражный суд Стокгольма.

РБК направил запрос в «Газпром».

EuRoPol GAZ — совместное предприятие «Газпрома» и польской компании PGNiG, собственника польского участка трубопровода Ямал — Европа. Польской компании принадлежит 51,18% СП, российской — 48,82%. По трубопроводу Ямал — Европа российский газ поступает через Белоруссию в ЕС, конкретно — в Германию.

В мае прошлого года в «Газпроме», сославшись на «запрет на совершение сделок и платежей в пользу лиц, находящихся под санкциями», заявили, что компания не сможет использовать для поставок газа в Европу польский участок газопровода Ямал — Европа, принадлежащий Europol Gaz.

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До этого Россия в ответ на «недружественные» шаги США и «примкнувших к ним государств» ввела санкции, под которые попала 31 компания — в основном бывшие «дочки» «Газпрома», в том числе EuRoPol GAZ и Gazprom Germania. Свое участие в европейских «дочках» «Газпром» прекратил в апреле 2022 года. В том же месяце компания приостановила поставки газа в Польшу после отказа Варшавы платить по действующему контракту в рублях, при этом транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа сокращен не был.

Мощность газопровода Ямал — Европа составляет почти 33 млрд куб. м, он является третьим по этой величине после двух «Северных потоков», которые не функционируют после разрушения. Длина — более 2 тыс. км. Трубопровод идет от Торжка через Смоленск по территории Белоруссии и Польши и заканчивается в немецком Франкфурте-на-Одере. На территории Польши проходит 683 км трубопровода, а также находятся пять компрессорных станций: «Чеханув», «Шамотулы», «Замбрув», «Влоцлавек», «Кондратки».

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Елена Чернышова
При участии
Тимофей Дзядко
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