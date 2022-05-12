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Война санкций ,  
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Российские санкции сделали невозможным транзит газа через Польшу

Санкции, которые Россия ввела против ряда зарубежных компаний, сделали невозможным транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа, по которому российский газ поступал транзитом через Польшу в Германию
«Газпром» GAZP ₽232 -4,13% Купить
Фото: europolgaz.com.pl
Фото: europolgaz.com.pl

Российские санкции, введенные в отношении компании EuRoPol GAZ, владеющей частью газопровода Ямал — Европа, означают запрет для «Газпрома» использовать мощности этой магистрали. Об этом сообщил официальный представитель компании Сергей Куприянов, его комментарий опубликован в Telegram «Газпрома».

«Установлен запрет на совершение сделок и платежей в пользу лиц, находящихся под санкциями, в частности для «Газпрома» это означает запрет на использование принадлежащего компании EuRoPol GAZ газопровода для транспортировки российского газа через Польшу», — заявил Куприянов.

EuRoPol GAZ — совместное предприятие «Газпрома» и польской компании PGNiG, собственника польского участка трубопровода Ямал — Европа. Польской компании принадлежит 51,18% СП, российской — 48,82%. По трубопроводу Ямал — Европа российский газ поступает через Белоруссию в ЕС, конкретно в Германию.

В конце апреля «Газпром» приостановил поставки газа в Польшу, так как Варшава отказалась платить по действующему контракту в рублях, при этом транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа сокращен не был. В «Газпроме» также предупредили, что в случае несанкционированного отбора российского газа из транзитных объемов в третьи страны поставки для транзита сократят на этот объем.

Правительство России 11 мая по указу президента утвердило перечень из 31 компании, которые попали под ответные российские санкции. В списке в основном бывшие «дочки» «Газпрома», в том числе EuRoPol GAZ и Gazprom Germania. Свое участие в европейских «дочках» «Газпром» прекратил 1 апреля.

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С подсанкционными компаниями запрещено совершать сделки, в том числе те, которые предусматривают заход в российские порты судов, связанных с этими юрлицами, а также совершение платежей и операций с ценными бумагами в пользу компаний. Ограничения были введены в ответ на «недружественные и противоречащие международному праву действия США и примкнувших к ним государств», говорилось в указе президента России от 3 мая.

Представитель газового регулятора Германии заявил, что приостановка транзита газа по газопроводу Ямал — Европа не скажется на энергетической безопасности страны. «В течение нескольких недель по этому трубопроводу почти не поступало газа в Германию», — цитирует заявление представителя регулирующего органа Reuters.

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Наталья Демченко Наталья Демченко
газ Газпром Польша транзит
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