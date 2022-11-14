Речь идет о компании EuRoPol Gas, которая владеет польским участком газопровода. Ранее 48% ее акции принадлежали «Газпрому»

Фото: europolgaz.com.pl

Министр развития и технологий Польши Вальдемар Буда ввел в отношении компании EuRoPol Gas, которая владеет частью газопровода «Ямал-Европа», временное принудительное управление, сообщает польская газета Rzeczpospolita.

Издание указывает, что ранее 48% акций компании принадлежало «Газпрому», еще 48% — польской сырьевой госкомпании PGNiG и 4% — польской нефтеперерабатывающей компании PKN Orlen. Газета напомнила, что ранее «Газпром» попал в санкционный список Варшавы, что подразумевало заморозку активов, в том числе и в EuRoPol Gas.

Россия в ответ также ввела санкции против EuRoPol Gas. В «Газпроме» поясняли, что российские ограничения означали запрет на использование мощностей газопровода «Ямал — Европа» «Газпромом».

Rzeczpospolita приводит выдержки из документа, содержащего обоснования решения о введении внешнего управления. Там говорится, что оно необходимо для «защиты экономических интересов государства», «обеспечения предоставления коммунальных услуг» и выполнения предприятием других задач, а также в связи с необходимостью обеспечить принятие решений на уровне руководства EuRoPol Gas.

«В связи со сложившейся ситуацией сотрудничество членов правления ограничено, что приводит к блокаде принятия решений как на уровне правления компании, так и на общем собрании акционеров (решения принимаются 3/ 4 большинством голосов и при единогласии двух основных акционеров)», — поясняется в документе.

РБК обратился за комментарием к представителю «Газпрома».

Мощность газопровода «Ямал-Европа» составляет почти 33 млрд куб. м, он является третьем по этой величине после двух «Северных потоков», которые не функционируют после разрушения. Длина — более 2 тыс. км. Трубопровод идет от Торжка через Смоленск по территории Белоруссии и Польши и заканчивается в немецком Франкфурте-на-Одере. На территории Польши проходит 683 км трубопровода, а также находятся пять компрессорных станций: «Чеханув», «Шамотулы», «Замбрув», «Влоцлавек», «Кондратки».