«Дочка» «Газпрома» подала еще два иска к зарубежным компаниям
В Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области поступили два иска «дочки» «Газпрома» — компании «Газпром экспорт» — к Axpo Solutions AG и Vychodoslovenska energetika, следует из картотеки дел.
Заявления были поданы 4 июня. Сумма исковых требований и их суть в документах не указаны.
Axpo Solutions AG — швейцарская энергокомпания, она управляет международным клиентским и торговым бизнесом Axpo Group.
Vychodoslovenska energetika — словацкая энергетическая компания, предоставляющая услуги, связанные с закупкой электроэнергии и газа. С ноября 2023 года она входит в холдинг ZSE, который является одним из крупнейших поставщиков газа и электроэнергии в Словакии.
В апреле «Газпром экспорт» также подал иски к ZSE, чешской CEZ, a.s. и австралийской OMV Gas Marketing & Trading GmbH. В мае — к французской Engie, чешской Innogy Energie и швейцарской DXT Commodities.
Также «Газпром» подавал в российский суд иски с требованием запретить арбитражные разбирательства в зарубежных инстанциях для немецких Uniper Global Commodities SE и Metha-Methanhandel GmbH, австрийской OMV Exploration &; Production, чешской NET4GAS, «Нафтогаза Украины», нидерландской Gasunie Transport Service, оператора газопровода BBL между Великобританией и Нидерландами, словацкой ZSE Energia и польско-российской компании Europol GAZ, которая владеет польским участком газопровода Ямал — Европа.
По всем искам российская компания добилась введения запрета на продолжение арбитража.
Забастовка фермеров на тракторах в Брюсселе. Видео
Видеокадры из автобуса, который попал под обстрел в Москве
Шахта лифта обрушилась в здании в центре Москвы во время ремонта. Видео
В правительстве Италии фразой «наденьте каску и не злите» ответили Макрону
Стало известно, какие президенты выступят вместе с Путиным на ПМЭФ
НАТО разработало пять маршрутов отправки войск на случай войны с Россией
Лукашенко пострелял из лука в Монголии. Видео
Глава МИД Турции заявил о желании страны вступить в БРИКС вместо ЕС
Что пьёт Петербург во время ПМЭФ
Суперкомпьютер назвал главных фаворитов на Евро-2024. Таблица
Курс доллара в июне 2024-го: cможет ли рубль выйти из диапазона ₽88-94
Мердок запланировал производство вина «мирового класса» в поместье, где прошла его свадьба
Акции холдинга Уоррена Баффета рухнули почти на 100%. Что произошло?
Как выглядят две самые древние и далекие от Земли галактики
Что изменится в законах о недвижимости и ЖКХ в июне 2024 года