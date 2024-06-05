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Бизнес ,  
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«Дочка» «Газпрома» подала еще два иска к зарубежным компаниям

«Газпром экспорт» подал иски к Axpo Solutions AG и Vychodoslovenska energetika
«Газпром» GAZP ₽125,15 +0,04% Купить
Фото: Петр Ковалев / ТАСС
Фото: Петр Ковалев / ТАСС

В Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области поступили два иска «дочки» «Газпрома» — компании «Газпром экспорт» — к Axpo Solutions AG и Vychodoslovenska energetika, следует из картотеки дел.

Заявления были поданы 4 июня. Сумма исковых требований и их суть в документах не указаны.

Axpo Solutions AG — швейцарская энергокомпания, она управляет международным клиентским и торговым бизнесом Axpo Group.

Vychodoslovenska energetika — словацкая энергетическая компания, предоставляющая услуги, связанные с закупкой электроэнергии и газа. С ноября 2023 года она входит в холдинг ZSE, который является одним из крупнейших поставщиков газа и электроэнергии в Словакии.

«Дочка» «Газпрома» подала еще три иска против европейских компаний
Бизнес
Фото:Алексей Майшев / РИА Новости

В апреле «Газпром экспорт» также подал иски к ZSE, чешской CEZ, a.s. и австралийской OMV Gas Marketing & Trading GmbH. В мае — к французской Engie, чешской Innogy Energie и швейцарской DXT Commodities.

Также «Газпром» подавал в российский суд иски с требованием запретить арбитражные разбирательства в зарубежных инстанциях для немецких Uniper Global Commodities SE и Metha-Methanhandel GmbH, австрийской OMV Exploration &; Production, чешской NET4GAS, «Нафтогаза Украины», нидерландской Gasunie Transport Service, оператора газопровода BBL между Великобританией и Нидерландами, словацкой ZSE Energia и польско-российской компании Europol GAZ, которая владеет польским участком газопровода Ямал — Европа.

По всем искам российская компания добилась введения запрета на продолжение арбитража.

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Теги
Газпром Арбитражный суд Швейцария Словакия
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