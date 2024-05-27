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Военная операция на Украине ,  
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Bloomberg узнал о желании ЕС провести встречу с Россией по Украине

Bloomberg: ЕС стремится провести встречу по Украине с участием России осенью
Сюжет
Военная операция на Украине
На саммит, который пройдет в Швейцарии в июне, российская сторона ехать отказалась. В Саудовской Аравии в 2023 году прошла конференция по урегулированию на Украине, но Россию на нее не пригласили
Фото: Leon Neal / Getty Images
Фото: Leon Neal / Getty Images

Для Евросоюза является важным продвижение от июньского саммита по урегулированию конфликта на Украине в Швейцарии, на котором не будет России, ко встрече в Саудовской Аравии осенью с участием российской делегации, сообщает Bloomberg со ссылкой на европейских чиновников.

Как рассказали собеседники агентства, Индия и Бразилия выдвигают идею направить больше младших чиновников на швейцарский саммит, а из Китая может присутствовать только высокопоставленный государственный служащий. Одновременно с этим Китай и Бразилия планируют провести альтернативную встречу, которая будет признаваться как властями России, так и Украины.

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В начале 2024 года Швейцария объявила о готовности организовать мирную конференцию по урегулированию украинского кризиса. Участники встречи обсудят в том числе «формулу мира» президента Украины Владимира Зеленского.

В апреле Берн объявил, что саммит по урегулированию кризиса пройдет 15–16 июня, Москву на него не пригласили. Российские власти заявили, что даже если бы приглашение пришло, они бы на него не ответили и российская делегация все равно бы не поехала на встречу. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал конференцию бесперспективной.

Как уточнил Bloomberg, президент США Джо Байден пропустит саммит в Швейцарии из-за предстоящих президентских выборов. Китай пообещал поддержать «своевременный созыв мирной конференции с равным участием всех сторон». В саммите также не будут участвовать президенты ЮАР Сирил Рамафоса и Бразилии Лула да Силва.

Саудовская Аравия, которую в Евросоюзе рассматривают как площадку для проведения встречи, на которую приедут представители и Украины, и России, в сентябре 2022 года приняла непосредственное участие в обмене пленными между сторонами конфликта.

В августе 2023 года в городе Джидде прошел саммит по урегулированию на Украине, в котором приняли участие 40 государств. В мероприятии принял участие Китай, Россию не пригласили.

Также 16 декабря 2023 года в Эр-Рияде прошла тайная встреча с участием советников по национальной безопасности стран G7, на которой обсуждали, в том числе, варианты мирного урегулирования на Украине и принципы потенциального взаимодействия с Россией.

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Евросоюз Швейцария Украина Россия Саудовская Аравия переговоры
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